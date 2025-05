Josep Melià: «La sobrepoblación es el reto más importante que tenemos como sociedad»

Es un libro a medio camino entre el ensayo y el esbozo de una trayectoria política. Se titula Mallorca al centre (Nova Editorial Moll, 2025) y se presenta este jueves (hotel Naisa, Palma, 19 horas) a cuatro voces: la de su autor, Josep Melià Ques, abogado y dirigente del PI; Antoni Mir, editor; Leonor Bosch, alcaldesa de Banyalbufar y Miquel Serra, periodista y y consejero editorial del Grup Serra. El autor dice ser consciente de que «vivimos en una sociedad que escucha poco, lee menos y donde ganan las consignas». Pero se atreve con un libro.

¿‘Mallorca al centre’ como ‘América primero’ o como reivindicación del espacio de centro?

—Pues un compendio de todo. Mi idea principal es que Mallorca sea prioritario y defiendo el mallorquinismo político como forma de auto definición. Y lo ligo con el centrismo.

Usted defiende que en Balears no fue AP-PP quien heredó el centrismo de UCD como si pasó en otros lugares. ¿Por qué gobernó el PP hasta 1999?

—Pues porque tuvo el apoyo de UM. Una cosa no quita la otra. UCD protagonizó la Transición y cuando UCD desapareció su voto no fue para Alianza Popular. Por eso, porque ese voto decisivo para gobernar estaba en el regionalismo de UM intentó fagocitarlo. Lo hizo en otras comunidades como Aragón o Navarra.

Su modelo es CiU. Pero en Catalunya, esa opción ha sido también una apuesta del mundo empresarial, turístico o cultural. ¿Y en Balears?

—No, no, no lo ha sido. Y mi padre [Josep Melià Pericàs ], al que cito mucho, teorizó sobre eso y lo analizó. También Jeroni Albertí lo intento. Es cierto que apoyaron el mallorquinismo centrista cuando estaba en la UCD pero luego optaron por un partido estatal. Albertí lo vivió en primera persona cuando creó Unió Mallorquina. Aquí lo que nos falta es autoestima pero en clave política nos movemos en clave bipartidista española. Incluso en las elecciones autonómicas. Hasta en la municipales, y cuanto más grande es un ayuntamiento más todavía, hablamos de Feijóo o de Sánchez, como si ellos se presentaran. Eso explica muchos resultados.

¿Mallorquinismo y balearismo son compatibles?

—Sí, sí. Nos identificamos primero con la Isla, sí. Pero esta es una comunidad formada por varias Islas y juntos seríamos más fuertes. Cito en el libro otra reflexión de mi padre, que en Mallorca se dan individualidades, hay nombres que destacan, pero no en lo colectivo. Y eso ocurre igual con el sentimiento insular. No ocurre, sin embargo en Canarias, donde de cara al exterior son más fuertes. Allí hay representación decisiva en la política estatal. Eso aquí no ocurre. De ahí que sea importante votar en las generales en clave autonómica.

¿Nuestra seña de identidad es la lengua?

—Es una de las más importantes, pero no solo. También el hecho insular nos diferencia.

¿El catalán está en peligro?

—Lo está. Hay un proceso clarísimo de minorización. Por varios motivos, pero incido en mi reflexión en un asunto que me parece muy importante y del que no somos del todo conscientes: el crecimiento brutal de la población. Somos la comunidad con más crecimiento poblacional, sólo nos sobrepasa la India. La sobrepoblación es el reto más importante que tenemos como sociedad. Y eso no condiciona sólo la lengua. También el acceso a la vivienda, la movilidad. Todo. Mallorca no puede ser Hong Kong.

El Govern apuesta por ampliar el suelo para vivienda, también en rústico. Usted fue conseller de Territori. ¿Cómo lo valora?

—Mal. Eso no resuelve el problema de la vivienda y crea otros. Si se construyen 20.000 nuevas viviendas en un espacio limitado se amplían los problemas de saturación. Si la demanda es infinita ampliar la oferta no basta. Fui conseller de Territori del Consell y creo que en aquel gobierno se tomaron medidas muy importantes que no iban en el sentido que ahora se está impulsando.

Usted estaba en UM en aquella época. ¿Fue UM un partido corrupto?

—No. Es cierto, porque eso es innegable, que hubo personas corruptas y que se dieron actuaciones condenable. Pero eso no es aplicable a la organización. Era presidente de UM cuando aquel registro tan mediático de la sede y luego todo se archivó. Se intervinieron las cuentas del partido, se llevaron cajas de documentos. Y luego toda esa parte se archivó. Lo cuento en el libro. Se cebaron en UM.

¿Por qué ocurrió eso?

—UM era un partido pequeño y defendía un proyecto alejado de los dos grandes bloques. Ha habido otros partidos con casos de corrupción pero, también, con más poder político, judicial y mediático. Era un partido incómodo.

En su libro, al referirse al PI, quedan claras sus diferencias con Jaume Font. Y relata que quiso entrar al gobierno del Consell en 2019 con PSIB, Més y Podemos.

—Hubo tensiones, eso es público y notorio. Font defendió sus tesis y yo las mías. El PI, en mi opinión, no tenía nada que hacer en ese gobierno después de decir que no pactaríamos ni con Podemos ni con Vox.