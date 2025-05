Prohens presume de haber puesto en marcha «solos» el 90 % de las propuestas electorales del PP

La presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, ha asegurado este domingo haber puesto ya en marcha el 90 % de las propuestas electorales de su programa, presumiendo, además, de haberlo hecho «solos». El PP balear ha organizado un acto familiar en el Parc de la Mar por los dos años de legislatura, con discursos llenos de mensajes contra la izquierda (especialmente contra el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela) y con alguna alusión velada a Vox.

Prohens llegaba a esta cita sin el nuevo proyecto de presupuestos que se quería haber anunciado esta semana. Si la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, afirmó hace unos días que los acuerdos no se firman «con boli» sino «con sangre para que se cumplan», Prohens ha lanzado hoy que «aquí los pactos se cierran con un apretón de manos y mirando a los ojos». A continuación ha sacado pecho de «tener palabra, no fallar en hacer lo que uno ha dicho que haría, no engañar y hablar a los ciudadanos como adultos».

Tanto la presidenta como el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han insistido en identificar al PP con la clase media y trabajadora en sus parlamentos ante los simpatizantes. Los líderes 'populares' sostienen que están trabajando en resolver los «problemas heredados» de la izquierda como el colapso circulatorio, la emergencia habitacional y la saturación turística.

«Estamos comprometidos con la gente de esta tierra, y creo que lo hemos demostrado, con decisiones valientes, a veces complicadas pero sin traicionar nunca el espíritu de la gente y el programa de gobierno que nos llevó a ganar las elecciones», ha subrayado Prohens.

Entre otras cuestiones, Prohens ha repasado medidas como las rebajas fiscales, la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública, la gratuidad en la etapa 0-3, las restricciones al uso de pantallas en la enseñanza o medidas antiokupación en el acceso a ayudas públicas. Además, ha avanzado que la próxima semana se darán a conocer más detalles del proyecto de línea de tren hasta la estación marítima de Alcúdia.

Rechaza el cierre de pisos turísticos

Por otra parte, Prohens ha expresado el rotundo rechazo del PP a la posibilidad de cerrar pisos turísticos como se ha hecho en Cataluña, una idea que el PSOE de Palma ha puesto sobre la mesa con la entrada de Iago Negueruela en la ejecutiva. «Nos dicen los iluminados que quitarán las licencias legales, una vez más contra la gente de esta tierra y sus bolsillos», ha censurado la presidenta del PP. Prohens recordaba que las medidas adoptadas en Cataluña ya han generado una petición de 4.280 millones de euros en indemnizaciones a propietarios por la retirada de licencias, más compensaciones a trabajadores que perderán su trabajo. «Es muy fácil hacer política con el dinero de los demás», ha deslizado.

El proceso interno del PSOE de Palma ha estado presente tanto en el discurso de Prohens como el de Martínez. «Palma es para el PSOE una excusa, una cuota, una manera que tienen de controlar desde el partido. Yo no impondré nunca un candidato ni provocaré la ruptura de una formación política como la Junta Territorial de Palma», ha dicho Prohens. El alcalde se ha referido expresamente a Negueruela: «No lo quieren ni los suyos, ni los suyos lo votaron. No puede venir a intentar arreglar todo lo que estropeó. En Palma no queremos armengolismo, no queremos a Negueruela, que representa mentiras, matonismo, corrupción y dejadez».

En el acto se han recogido firmas para avales a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a revalidar la presidencia del PP. Prohens ha pedido apoyo a la militancia para el dirigente popular.