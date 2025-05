Las colas de la precariedad crecen cada día en Mallorca

El hermano José Vicente, responsable del reparto de comida del padre San Antonio de los Caputxins, lo tiene claro, la cola que se forma cada mañana afuera del convento para recibir un bocadillo y una bebida ya no es «del hambre» sino «de la precariedad», «de no llegar a fin de mes». «Antes la gente que tenía un sueldo no venía a pedir un bocadillo», subraya. La misma percepción tiene Natalia Gamarro, coordinadora del comedor social de la asociación Tardor: «Últimamente no atendemos solo a personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas porque estén en condición de calle, sino también porque hoy en día un alquiler supone entre 1.200 y 1.500 euros», dice.

«Empezamos cubriendo a los excluidos sociales, drogadictos, alcohólicos y expresidiarios, pero ahora vemos como viene gente que tiene pequeñas pensiones pero no les basta para llegar a fin de mes. Muchos no viven en la calle o, al menos, no lo parece», explica Rosario Fuster, voluntaria y miembro de la junta del comedor social Zaqueo. «Nos encontramos con un nuevo perfil en los últimos años, que es el del trabajador pobre que a pesar de tener trabajo, no llega a final de mes, porque el sueldo se va a pagar el alquiler y no puede cubrir la compra de una alimentación equilibrada», expone la coordinadora del proyecto de personas sin hogar y vivienda de Cáritas Mallorca, Teresa Riera. Cola exterior en el comedor de Tardor. Foto: P. BOTA Modalidades En cada una de las entidades mencionados anteriormente la manera de proceder es distinta, pero todas coinciden en el mismo punto: cada vez hay más gente en la cola y presentan distintos perfiles. En el caso de Cáritas, la organización dispone de un comedor social en Inca, que forma parte de un proyecto mayor para personas sin techo. «En el comedor tenemos un número muy elevado de personas que se han quedado sin vivienda o viven en infraviviendas, por lo que acuden porque no tienen donde cocinar o guardar alimentos», indica Riera. El comedor tiene tres modalidades: «Unos vienen a comer y tienen vivienda, otros son familias con menores que se llevan a casa platos cocinados y otros son personas mayores con escasos recursos y problemas de movilidad, por lo que se les lleva a domicilio las comidas». Comidas preparadas en el comedor de Tardor. Foto: P. BOTA Por su parte, Zaqueo es un comedor de nula exigencia, no se pide nada por los alimentos, solo que los usuarios se personen. Antes de la pandemia era un comedor al uso, pero después se cambio el modelo por falta de espacio. Se preparan bolsas con fiambreras donde hay un plato principal de cuchara, fruta, un dulce y un salado, «a veces un yogur» y se entregan a través de una ventana. Las comidas las preparan diferentes grupos de voluntarios fuera del punto de reparto. Una voluntaria de Zaqueo ofrece un dulce a un usuario. Foto: P. PELLICER El comedor de Tardor es el más completo en Palma. Está abierto desde las 07.00 horas para la preparación de los platos y su posterior empaquetado. A las 12.00 horas se abre la persiana y los usuarios pueden recoger un pack de cuatro ingestas: dos comidas, lácteos y bollería. «Nos gustaría poder dar más, tener un espacio para que las personas pudieran comer dentro, de una manera más digna y cubrir la cena caliente de la noche», indica Gamarro. Además, ayudan a familias que se han quedado fuera del programa de tarjetas monedero por no tener menores a su cargo entregándoles leche o aceite, si tienen donde cocinar. En los Caputxins, el formato es el mismo desde hace más de 30 años: un bocadillo y una bebida a elegir entre agua, zumo o leche pero, «hay mucho espíritu solidario», asegura el hermano José Vicente, y «casi siempre el bocadillo va acompañado de un complemento, como fruta o dulce». Perfiles y cifras Crece el número de personas en una situación financiera precaria, muy motivada, en parte, por las dificultades para acceder a una vivienda en el territorio; pero la cantidad de personas en situación de sinhogarismo sigue siendo muy alta. «Me atrevería a decir que el 70 % de las personas que vienen están en situación de calle. También hay personas de más de 50 años con una pensión muy baja que dedican el dinero a pagar una habitación donde dormir», afirma Gamarro. En Tardor atienden a casi 300 usuarios al día. Una voluntaria prepara bodillos en los Caputxins. Foto: M.À.CAÑELLAS «Este año estamos haciendo una estadística y de media vienen 223 personas, aunque hay días que son 260», dice el hermano José Vicente. Un tercio son «crónicos de la calle» y los otros dos tercios son «trabajadores pobres y jubiladas». En Zaqueo se atiende a unos 250 usuarios. «Hay más hombres que mujeres y la mayoría no llegan a fin de mes», señala Fuster. Según las cuentas de Cáritas Mallorca, el año pasado atendieron a 283 personas a través de los tres programas de comidas del centro en Inca. «En el comedor se hacen unos 110 desayunos, comidas y cenas diarias», apunta Riera. «Viene gente que se ha quedado sin hogar y vive de cualquier manera en la calle o una tienda de campaña», lamenta.