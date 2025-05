Excursiones que se convierten en una una ratonera: Los rescates se triplican en diez años en Mallorca

La caída de un turista desde una altura de cuatro metros este miércoles 21 de mayo en el Coll Baix de Alcúdia, cuando pretendía llegar a la playa atajando campo a través, se hizo viral en apenas unos minutos. Lo peor es que este tipo de accidentes no son una excepción. Las cifras de los rescates de montaña que realizan los bomberos de Mallorca se han triplicado en la última década y no dejan de subir.

En 2024 se registraron 331 rescates de excursionistas, cinco más que en el año anterior y 219 más que en 2014. Este 2025 no parece que la tendencia vaya a cambiar.

El presidente de la Federación Balear de Montañismo y Escalada, Xisco Fanals, analiza para Ultima Hora una problemática en auge. No es solo una cuestión de estadística. Es cierto que cada vez hay más excursionistas en las sendas y barrancos de Mallorca, pero también es cierto que cada vez son más imprudentes. Con el auge de las páginas de viajes y senderismo online son muchos los domingueros y turistas que se echan al campo sin tener la suficiente preparación técnica ni el equipo adecuado. El monumento natural del Torrent del Pareis es hoy por hoy una de las rutas más atractivas de la Isla, pero también puede convertirse en una ratonera.

«Es la ruta estrella, pero también el lugar en el que se producen más rescates. El problema es que se considera senderismo en muchas de esas páginas. Con los datos que ofrecen (distancia y desnivel) hay algunos que se piensan que será un paseo, pero aquello ni siquiera es senderismo, es el descenso de un barranco y vas por dentro de un torrente», advierte Xisco Fanals.

Más de la mitad de los rescates de montaña en Baleares (entre un 50 y un 60 %) están directamente relacionados con el senderismo, según el comité de seguridad de la federación. Sus principales causas son tropiezos, caídas, extravíos, problemas físicos, problemas meteorológicos y enriscamiento. Pueden ser fortuitos, por falta de formación e información, falta de preparación física, sobreestimación de las posibilidades o por no consultar la predicción meteorológica.

Para prevenir este tipo de infortunios la federación aconseja planificar la actividad con la máxima información posible. Su presidente asegura que llevan años pidiendo que se pongan informadores al principio y al final de la ruta del monumento natural, para impedir que personas sin suficiente equipamiento emprendan la excursión. «Hace unos doce años pusieron un informador arriba, pero lo acabaron quitando y nunca más se supo», afirma el montañero.

El torrente de Pareis (Escorca) está a la cabeza del ránking balear de accidentes, pero no es el único punto negro. El Camí del Pintor que sale de Cala Deià hasta Bens d’Avall en Sóller es una de las excursiones más típicas de verano. «Puedes llegar en autobús público, es sencilla, bonita y discurre por la rivera del mar. En principio tendría que ser un camino de rosas, nadie se pierde allí, el problema es que vas muy pegado a la costa y la erosión del mar se ha comido el sustrato. Al asomarte desde 10 metros de altura las vistas son muy bonitas, pero a la vez el suelo tiene una inclinación pronunciada hacia el mar, está lleno de púas de pino, erosionado y a veces cede. Se detectan bastantes accidentes mortales. Si alguien cae lo hace sobre las rocas desde 10 o 12 metros de altura», avisa Fanals.

La tercera excursión en el ránking de puntos negros la ocupa Mortitx (Pollença). A diferencia de lo que ocurre en las dos anteriores, donde los accidentados son excursionistas no experimentados, en este enclave de la costa Nord de Mallorca el origen del problema es la falta de cobertura telefónica que provoca que algunos montañistas se pierdan. «Es una zona abrupta, algunos montañeros la llaman Mordor, porque es fácil perderse. Es una zona muy bonita pero los senderos son muy parecidos y no están bien definidos. Además tiene el hándicap de que no hay cobertura de teléfono. En el torrente de Pareis es imposible perderse, porque solo puedes ir hacia arriba o hacia abajo en cambio Mortitx, que es una gran extensión del cárstico, con piedra caliza y cortante, una pérdida puede acabar en un accidente», dice el presidente de la federación.

Las desorientaciones también son frecuentes en el Puig de Tomir. «Es una excursión técnica sin problemas, salvo que se ponga la niebla que allí es muy espesa y hablamos de un monte que apenas tienen puntos de referencia. La gente también se pierde pero en este caso sí que hay cobertura móvil.

En el lugar del incidente de este miércoles, el Coll Baix d’Alcúdia, se han producido otros incidentes parecidos en el pasado. «Es un acceso a una cala bonita que no tiene complicaciones. El sendero va a la derecha bajando suavemente pero siempre hay alguno que piensa que si va recto en 200 metros está en la playa y quiere ahorrarse el camino de 1,5 km. Así acaban entrando en una zona de tierra vertical que cede. Es un sitio en el que se repiten los accidentes cada año», dice Xisco Fanals.

La federación recomienda a los montañistas, no solo que planifiquen su actividad y se preparen físicamente, sino también que dejen a una persona de guardia de confianza que sepa su ruta. «Hay que dejar dicho a dónde vas y cuánto tiempo vas a tardar y lo más importante es no salirte del guión», concluye su presidente.