Son Llàtzer introduce una técnica pionera para tratar miomas uterinos sin afectar la fertilidad

El hospital de Son Llàtzer ha introducido una técnica pionera para tratar miomas uterinos sin afectar la fertilidad. En concreto, se trata de la ablación por radiofrecuencia, que es menos agresiva que las intervenciones quirúrgicas. Cabe destacar que para implementarla, se ha desplazado a Son Llàtzer la doctora Mercedes Sobreviela, directora médica del Centro Ginecológico Bolonia (Zaragoza); aquí ha impartido formación práctica a las ginecólogas Raquel Garrido y Laura Moles a través de casos clínicos reales.

Es importante tener en cuenta que los miomas uterinos son los tumores benignos más frecuentes que tienen las mujeres en edad reproductiva, pues se estima que el 70 % desarrolla miomas en algún momento de su vida. Desde el IB-Salut han precisado que 2024 se realizaron 375 intervenciones miomas intrauterinos en Baleares.

No obstante, no todos los miomas intrauterinos requieren tratamiento. Un dato a tener en cuenta es que el 25 % producen dolor y síntomas compresivos, que ocasionan retenciones urinarias, molestias en las relaciones sexuales o estreñimiento; así como trastornos menstruales y hemorragias, con la consiguiente anemia; aumento del volumen del abdomen o abortos de repetición y fallos de implantación, lo cual puede provocar infertilidad.

Desde Son Llàtzer han explicado que «aunque, tradicionalmente, este tipo de mioma se ha tratado con cirugía, en los últimos años se ha desarrollado la ablación del mioma por medio de radiofrecuencia, una alternativa a la cirugía para las mujeres que no quieren someterse a una intervención quirúrgica o para los casos de miomas sintomáticos que son inaccesibles por medio de la cirugía o en que supondría un riesgo alto de perder el útero». Según las especialistas de Son Llàtzer, esta técnica pionera para tratar los miomas «es ideal para mujeres que quieren conservar la fertilidad, ya que tras aplicarla es viable un embarazo totalmente normal».

La técnica de ablación de miomas por radiofrecuencia se lleva a cabo por vía vaginal, por medio de una aguja fina con la que se aplica calor en el interior del mioma, lo cual provoca la necrosis del tejido. Este tejido necrosado se reabsorbe y así se reduce el volumen del mioma y, con ello, los síntomas que provoca.

«El beneficio para la paciente es claro: conserva el útero sano y no se expone a una intervención quirúrgica ni a las complicaciones que supondría extirpar el útero. La radiofrecuencia no solo no daña la musculatura sana del útero (miometrio), sino que parece mejorar la receptividad endometrial y, por lo tanto, preserva la fertilidad. La paciente puede comenzar a buscar el embarazo pocos meses después del tratamiento», exponen las citadas fuentes

Otras ventajas de este tratamiento mínimamente invasivo son que la intervención dura menos de treinta minutos, que no requiere anestesia (solo sedación suave), ni hospitalización, no hace falta recuperación postoperatoria y no deja cicatrices en el abdomen, dado que la vía de acceso es transvaginal. Las especialistas de Son Llàtzer también destacan su beneficio comunitario, ya que supone un ahorro de costes al sistema sanitario. «Esta técnica reduce el número de visitas de las pacientes, el uso de medicamentos y la cirugía, que siempre resulta más cara que la radiofrecuencia», concluyen.