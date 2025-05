«Tener que hacer una apología del libro de texto es como hacerla del agua o del aire»

Nuno Crato (Lisboa, 1952) fue ministro de Educación y Ciencia, y de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal entre 2011 y 2015. Este viernes ha estado en Palma, donde fue recibido por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y participó en un encuentro organizado por el Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació-Illes Balears, presentando su obra Apología del libro de texto. Cómo escribir, elegir y utilizar un buen manual.

Su apología del libro de texto aparece después de que algunos países se hayan echado atrás en su apuesta educativa digital.

El libro de texto puede ser digital o de papel, pero, para las materias más complejas, el libro de papel es lo mejor. Efectivamente, algunos países entraron en la digitalización educativa, pero ahora están rectificando. Los recursos digitales pueden ser positivos para unas cuestiones, pero el libro de texto aparece como la principal herramienta en una enseñanza organizada.

El libro ha cumplido a la perfección durante siglos como transmisor de cultura y conocimiento. ¿Por qué ha sido cuestionado?

Ha habido maestros y profesores que han expresado que el libro no les gusta, obedeciendo a unas determinadas corrientes pedagógicas, pero para el estudio, las primeras y segundas lecturas, tomar apuntes, subrayar, volver atrás para entender algo que no se ha entendido o el contacto directo con los contenidos, nada mejor que el libro de papel. Es fundamental para un aprendizaje estructural porque fue pensado y trabajado para ello. Los ejercicios, las preguntas o las ilustraciones que aparecen en un libro de texto son de una ayuda incuestionable para el alumno. Es un recurso muy útil para los estudiantes, pero también lo es para los docentes y para las familias. Si ves que tu hijo tiene dificultades con alguna materia, la mejor manera que vas a tener para ayudarle es a través de un libro de texto, sin ninguna duda.

Los docentes que cuestionan los libros saben lo que saben gracias a éstos.

Sí, porque los libros fueron básicos y útiles para que estos docentes adquirieran sus conocimientos. Por ello, tener que hacer una apología del libro de texto es un tanto sorprendente, porque es como hacer una apología del agua o del aire. Volvemos a las corrientes pedagógicas que huyen del libro. Para empezar, si un docente quiere prescindir del libro y crear sus propios recursos pedagógicos, está perdiendo un tiempo precioso que podría aprovechar perfectamente con el manual de papel. Existe una modernidad mal entendida en estas corrientes pedagógicas. Reaparecen periódicamente porque siempre hay una tentación de reinventarlo todo. No es necesario reinventar lo que funciona. ¿Vas a reinventar el agua o sustituirla por otra cosa?

Y los datos están ahí. Al abandonar los libros, los rendimientos han bajado.

Cuando se abandonan los métodos de estudio que han funcionado con unos currículums bien estructurados, los rendimientos empeoran y ello se puede demostrar, pero, claro, a los seguidores de esas corrientes pedagógicas no les interesan las demostraciones. En mi opinión, el aprendizaje con el libro de texto no es aburrido. Con los proyectos pedagógicos, se produce una dispersión que acaba por hacerlos aburridos.

En España, la prueba de acceso a la universidad incorpora este año preguntas competenciales.

Eso de las pruebas competenciales no parece una cosa muy bien definida, no se sabe de qué se está hablando. Las competencias siempre han sido necesarias, pero no las puedes desarrollar si no tienes conocimientos No hay una creatividad general ni una capacidad crítica general. Un alumno puede poseer mucha competencia en una materia, pero muy poca o ninguna en otra. Yo soy matemático y no se me ocurriría intentar tener espíritu crítico con la medicina. Si no sé de algo, lo mejor es callarse.

Siendo usted ministro, los datos del informe PISA en Portugal se dispararon, positivamente. ¿Es PISA un referente fiable?

Precisamente, tengo que decirle que el informe PISA abordó la creatividad de los estudiantes y resultó que los alumnos más creativos correspondieron a países que apuestan más por los conocimientos que por las competencias. Dicho esto, sobre PISA en sí, a mí me parece un referente fiable. El informe está muy bien hecho desde el punto de vista estadístico y permite una comparación entre países y con el pasado educativo de cada uno de ellos, comprobando su evolución individual.

¿No se ha abusado de la teoría de que el alumno no tiene por qué adquirir conocimientos o datos si puede encontrarlos en Internet?

Considero que primero hay que tener conocimientos y luego puedes plantear preguntas a Internet. Cuantos más conocimientos tengas, mejor utilizarás Internet u otras herramientas. Me vale que busques una fecha concreta en la red, pero, ante un hecho histórico o cultural, debes tener unos conocimientos que te permitan contextualizarlos y tener una visión global y conectada. La idea de que puedes ser competente sin saber nada es completamente falsa.