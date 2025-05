Basta hablar unos segundos con Nina Harjula para darse cuenta de que tiene un carácter que ya es más mediterráneo que escandinavo, aunque naciera y se criara en Finlandia. «De pequeña ya me decían que hablaba mucho», confiesa riendo durante esta entrevista hecha en un catalán con perfecto acento mallorquín. «Hablar la lengua de aquí me ha permitido conocer mejor la Serra de Tramuntana. Me interesa especialmente la toponimia para preservar los nombres correctos», comenta esta finlandesa que lleva casi dos décadas trabajando como guía de montaña en la Isla y que está al frente de las empresas Mallorca Hiking y Palma Bicycle Tours. «Las montañas las conocí en Catalunya, yendo a los Pirineos», explica, porque hasta que no llegó a Barcelona para estudiar audiovisuales vivió junto a la costa del mar Báltico, en Jakobstad. Es la ciudad con una mayoría suecohablante más grande de Finlandia y esa es una de las razones por las que Harjula se considera «sensible» ante la diversidad lingüística de Baleares.

«Me pasa como a vosotros porque también soy de una zona bilingüe. En cuanto llegué a Barcelona, donde empecé aprendiendo castellano, vi que mucha gente hablaba catalán y también me puse con ello. Me cuesta entender que alguien me diga que lleva 20 años viviendo aquí y no sepa ni castellano. Basta tener la mente abierta, pero es cierto que existen burbujas de extranjeros», lamenta. «Necesitamos que la gente que viene a vivir aquí se integre y haga ese esfuerzo. No hay que darles todo hecho, poniendo carteles en sus idiomas. Eso es un problema. Nuestra web está en inglés, pero cuando les llevamos de excursión damos una visión detallada sobre el hecho de que aquí se hable un dialecto del catalán con sus propias modalidades, que también tuve que aprender», reflexiona la guía, que está casada con un mallorquín. A pesar de que la primera vez que pisó Mallorca le robaran el móvil y la cartera, como recuerda ahora entre risas, quedó encandilada con la Vall de Sóller. No mucho después vendría la mudanza y las primeras salidas a la Serra. «Fuimos a hacer el Camí de S’Arxiduc y quedé fascinada con esas vistas tan abruptas», rememora. Hastiada por las duras jornadas como productora televisiva, y ya residiendo en Palma, decidió reconvertirse profesionalmente antes de cumplir los treinta y se formó como guía, motivada por su pasión por el deporte y la naturaleza. Después de tantos años en el sector, conoce bien el perfil del turista que viene a Mallorca para hacer senderismo. «Nosotros tenemos mucho mercado escandinavo, pero también británico y, desde los últimos cinco años, norteamericano. Han descubierto Mallorca, y la verdad es que choca que vengan a hacer excursiones con el país tan espectacular que tienen, pero aquí encuentran algo que no tienen: la cultura y la gastronomía. Y eso les encanta». Algunos vienen muy informados, pero en general la mayoría desconoce las singularidades de Baleares y creen que la Isla es más pequeña de lo que realmente es. «Alucinan con los contrastes paisajísticos», asegura, porque su empresa ofrece excursiones por todo el territorio, no solo en Tramuntana. «Si llegan sin saber nada de esto, quizás es que la promoción turística que se hace desde el Govern o el Consell está fallando. Se debe de hacer un marketing más específico que potencie la protección de la cultura local en todos los niveles», defiende la guía. Harjula asegura que jamás ha tenido problemas con residentes por el simple hecho de guiar a turistas, aunque en las visitas guiadas que hacen por Palma en bicicleta ven algún grafiti de 'Tourist go home' y entonces sí que le han preguntado por ello. «Les explico que en Baleares tenemos un problema muy grave con la vivienda por la especulación y que también padecemos la presión turística, pero que nadie les insultará ni les lanzará un vaso de agua. Lo entienden perfectamente porque pasa por muchos lugares del mundo. No es fácil de gestionar». La masificación, que no deja de aumentar año tras año por todo el territorio, cree que por suerte todavía no afecta con tanta intensidad en los caminos de la Serra. Obviando algunos casos puntuales en ciertos momentos del año, como el Barranc de Biniaraix o les Fonts Ufanes. «La llegada de más gente nos ha obligado a ser un sector más competitivo, innovando y mejorando los servicios que ofrecemos como guías, que incluyen visitan a bodegas y comercios tradicionales cercanos a las rutas que hacen. Antes, además, había muy pocos caminos públicos señalizados, y eso ha mejorado, lo cual evita que los turistas se pierdan», señala. Sin embargo, lamenta que persista esa idea de la Serra como si fuera un jardín inofensivo, cuando es uno de los puntos de España donde hay más rescates al año. «Hay que advertir más sobre los peligros de hacer excursiones y faltan señales que avisen de ello. En el Torrent de Pareis debe dejarse claro que no se puede empezar la ruta a según qué horas, que hay que llevar mucha agua e informarse del parte meteorológico. Son cosas básicas que se pasan por alto», considera la experta, que forma parte de la Associació de Guies de Muntanya de les Illes Balears. «Nuestra profesionalización ha tardado mucho en llegar y la lucha contra el intrusismo es complicada mientras no se exija por ley tener la titulación, que yo me saqué el IES Son Rullán», destaca a modo de denuncia, porque mientras a sus compañeros se les aplica la normativa y se les exige cumplir ciertos requisitos, hay otros que operan como piratas. En cualquier caso, cree que la situación turística no es sostenible y que falta mayor colaboración entre la Administración y su sector. «No podemos seguir así y falta planificación, pero está claro que la economía de aquí necesita el turismo», opina. Harjula también considera que desde las instituciones competentes complican las cosas a las empresas del sector hasta al punto de «asfixiar» a autónomos y pymes como la suya. «Debe existir una regulación, pero siempre debe de ser por cosas lógicas. Si la burocracia es muy compleja implica tener que contratar servicios jurídicos porque no llegamos», lamenta.