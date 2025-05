El escritor e investigador Tomàs Vibot acaba de publicar el segundo volumen de Mallorca litoral. 15 rutes per la frontera illenca, editado por El Gall. El libro será presentado este martes, 27 de mayo, a las 19.00 horas en Quars Llibres por el propio autor y el periodista y excursionista Joan Carles Palos.

Vibot explica que «al igual que en el primero, en este segundo volumen intento mostrar rutas de toda Mallorca, buscando el equilibrio entre todas las zonas litorales. En esta ocasión, incorporo una ruta de Palma, la de la zona de es Carnatge».

El autor no considera que su libro sea una invitación a la masificación: «Se trata de un libro, que ya casi es un objeto obsoleto, y no un listado de rutas de Wikiloc o de otra plataforma. En el libro aparecen reseñas con descripciones de la naturaleza, notas históricas y literarias, y apuntes de curiosidades. Con mis aportaciones de carácter personal, estas reseñas se convierten casi en pequeños ensayos. Con respecto al primer volumen, una diferencia importante son las imágenes en color, que dan más fuerza a cada paisaje descrito».

Tomàs Vibot señala que «el lector podrá encontrar diferentes niveles de dificultad: unas rutas son más fáciles y cómodas, y otras son más complicadas. Cada uno puede averiguar cuáles se adaptan mejor a sus condiciones. No me voy a quedar aquí. En la Mallorca litoral hay material para un tercer, un cuarto y tal vez un quinto volumen».

No hay que olvidar que Vibot también ha escrito diversos volúmenes de Mallorca interior. Para el investigador, «estos libros de rutas sirven para descubrir paisajes con valores naturales y humanos de máximo interés. Se trata de que el lector descubra el territorio. El territorio nos habla, no es un decorado para hacerse selfis. Y aquí en Mallorca tenemos paisajes de una potencia extraordinaria. No hace falta irse a la otra punta del mundo».