Antoni Fontanet, el empresario que fundó Piema y forjó un gran imperio

Antoni Fontanet Obrador (1919 - 2021) fue un reconocido empresario especializado en el sector agropecuario. De formación autodidacta, inició sus actividades en 1950 con la empresa de tueste café Café Rico S.A, cuya marca sigue presente en nuestros días. En 1955 fundó en su pueblo natal, Felanitx, la fábrica de harinas Fontanet, que daría lugar a Ferines de Mallorca S.A. En los años 80 consiguió el control de empresas dedicadas a la fabricación de piensos compuestos, como Auxam y Piema, primeras marcas en el mundo de la ganadería. Sus actividades se extendieron a la cría, sacrificio y comercialización de aves de corral con la empresa MATISA. Entre sus propiedades se encontraba la finca sa Llapassa de Llucmajor, con vaquerías y dedicada a la producción de leche. De hecho, fue uno de los socios fundadores de PRILAC. La intensa actividad empresarial de Antoni Fontanet se extendió al campo de la construcción, una de cuyas empresas lleva su nombre.

Hombre discreto y prudente, sin embargo era extraordinariamente reconocido y popular. El 11 de mayo de 2019 celebró junto a su esposa, Montserrat Torra, su centenario, un acontecimiento al que asistieron 250 invitados. «Esta celebración es algo que ha promovido mi mujer, yo no quería hacer ni saber nada, pero ella insistió y estoy contento», comentó a nuestro diario.

En una de las escasísimas entrevistas que concedió sobre su actividad industrial, explicó a nuestro compañero Pep Verger en 2016 que nunca quiso dedicarse a la hostelería: «Hubiera ganado más dinero, pero me gusta el mundo del campo y he disfrutado mucho del trabajo. No estoy arrepentido».

También comentó entonces que «mientras tenga salud estaré al pie del cañón, gracias a Dios estoy perfecto, y no hago nada especial. Siempre he llevado una vida muy ordenada. Nunca he fumado y bebo poco, sin abusar». Entonces el periodista le comentó: «¿Y sus entretenimientos?», a lo que respondió: «Trabajar».