«Me ha cambiado la vida por completo gracias a esta nueva intervención»

Juan Carlos Fons perdió su pierna izquierda en el año 2007 tras sufrir un accidente de moto. Lleva amputado 18 años usando prótesis de encaje convencional para llevar una vida lo más autónoma posible.

Pero esos encajes convencionales le provocaban sudoración, irritaciones en la piel, llagas y dolor «en verano sobre todo, cuando frecuentemente me la tenía que quitar y volver a poner después de unas horas de uso porque el sudor dificultaba su sujeción», explica.

Desde el pasado 7 de marzo, su vida ha cambiado. Ha sido el primer paciente de Baleares que se ha sometido a una novedosa intervención de osteointegración, que le permite tener el encaje de la prótesis integrado en el fémur, y con ello, ganar en calidad de vida.

Aún está en proceso de rehabilitación y se tiene que ayudar de muletas para andar, pero su entusiasmo y fuerza de voluntad parece que le van a permitir tener el alta antes de los seis meses previstos.

Su médico, el doctor Óscar Tendero, jefe de sección de la Unidad de Cadera de Son Espases, especialista en cirugía ortopédica y de sarcomas, explica que muchos amputados sufren con los encajes «hay roces, intolerancias, aparecen alergias en la piel, heridas… ahora este ajuste, este tipo de prótesis, al estar integrado en el hueso es mucho más fisiológico y funcional y podrá caminar sin problema por terrenos que antes no podía, por sitios mucho más inestables», aclara.

Él es quién ha hecho posible que Son Espases sea el tercer hospital de todo el país en incorporar esta nueva técnica. Hasta ahora sólo se realizaban en Málaga y Barcelona. Consiguió contactar con el doctor Javier Santos, que ya había hecho una veintena de intervenciones en Málaga y que acudió a Son Espases a guiar esta primera intervención con un éxito total que ya se refleja en la cara de felicidad de Juan Carlos.

La técnica no es válida para todos los amputados. Tal y como explica el traumatólogo para optar a esta nueva técnica tienen que ser pacientes con amputaciones de origen traumático o por tumores y con problemas de adaptación a la prótesis. Para garantizar el éxito de la intervención tienen que ser pacientes sanos, que no tenga diabetes, no fumadores, sin sobrepeso y con una vida sana.

El especialista calcula que un 30 % los amputados de Baleares podrían ser candidatos a la intervención. Y adelanta que próximamente intervendrán a un segundo paciente.

Tendero quiere agradecer a la gerencia del hospital que apueste por la innovación para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y que haya puesto los medios «son tratamientos caros», expresa. Y por supuesto, felicita a todo el equipo que lo ha hecho posible, desde el personal de quirófano hasta el de ortopedia que ha tenido que aprender a trabajar la pieza. También a los fisioterapeutas que avanzan la recuperación del paciente.

Entre ellos, Ignasi Roca, que valora esta nueva técnica por lo que supone para la movilidad del paciente. «Tiene mucho más control de la pierna, su musculatura trabaja, y a parte de caminar por terrenos más irregulares también podrá hacer distancias mucho más largas porque no tendrá roces, ni presiones, ni dolor».

Respecto a la recuperación de Juan Carlos, el fisio tiene claro que será rápida. «Tiene una gran adherencia al tratamiento, es muy fácil trabajar con él».

Los tres coinciden en valorar la llegada de esta «innovación que cambia la vida de la gente».