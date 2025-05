«Culturalmente las cacas son un tema tabú, pero pueden decir mucho de nuestra salud»

La startup valenciana EBHealth 3 ha creado un dispositivo pionero que utiliza la inteligencia artificial para vigilar la salud digestiva a través de las heces y la orina. El Wellness Watcher permite detectar de forma temprana afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), el síndrome de intestino irritable o posibles signos de cáncer de colon, fotografiando las deposiciones a diario.

Sixto Ruiz Olivares, médico internista, coordinador de la unidad de Cronicidad del Hospital Comarcal d’Inca y paciente con enfermedad de Crohn analiza para Ultima Hora las ventajas del nuevo sistema que la startup desarrolla en colaboración con el Hospital La Fe de Valencia. El dispositivo (en fase de ensayo clínico) se instala «fácilmente» en el inodoro. Fotografía las heces y la orina y envía alertas en caso de detectar «patrones anormales».

Alguna vez he llegado a pensar que en la era de Instagram acabaríamos fotografiando nuestras cacas, parece un capítulo de Black Mirror. ¿Es un paso importante en la prevención de la salud?

− Culturalmente, igual que pasa con otros temas como el sexo, las cacas son una cosa tabú, probablemente porque son escatológicas, pero la verdad es que nos dan muchísima información. Descartar la información que nos dan las cacas, solo porque se considera tabú, bizarro o escatológico sería un error. Creo que lo que plantea la startup valenciana realmente puede generar mucha información y ser muy útil. Eso tiene un sitio en la prevención.

Los médicos habitualmente nos dicen que no busquemos información médica en internet…

− Sí, pero en este caso hablamos del uso de la inteligencia artificial, de Bigdata. Si puedes rellenar una ficha con tus antecedentes, factores de riesgo y además el dispositivo te mira la caca todos los días, no existe el peligro de que te sobrediagnostique. Solo te avisará si detecta muchos días con una caca anormal. Hará saltar la alarma para que el médico se plantee un posible diagnóstico. Levantará la bandera roja. Una cosa es mirar en internet y otra es que un dispositivo analice tus datos y se los cuente a un médico.

¿Debemos vigilar nuestras heces y orina? ¿Qué aspecto tiene una deposición sana?

— Se mide con la escala de Bristol, es una escala de uno a siete que te indica los tipos de cacas, desde las más estreñidas hasta las acuosas. La caca normal está entre el dos y el cuatro y es de color marrón.

Antes hablaba de que el nuevo dispositivo podría ayudar a hacer saltar las alarmas. Usted tiene enfermedad de Crohn, ¿Fue difícil dar con un diagnóstico?

— Sí. A mi me diagnosticaron en el año 84 cuando el Crohn era una enfermedad rara en adultos y ni siquiera se contemplaba en niños. Hoy en día es una enfermedad común y no existe el retardo diagnóstico de otros tiempos. Cualquier médico, ante un dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso piensa desde el minuto uno en la posibilidad de que exista una enfermedad inflamatoria del aparato digestivo.

Vivimos en una sociedad con miles de dietas y nos movemos por modas. ¿Estamos complicando la vida a nuestro aparato digestivo?

— Creo que estamos complicando la vida en general, aunque es una complicación que en cierto modo es buena. Está muy bien que cada uno investigue qué dieta le va mejor. En medicina hay una máxima que es individualizar. No hay una fórmula mágica como las que ves en Instagram de una dieta que valga para todo el mundo. Ni la dieta keto, ni la sin gluten, ni la paleo… Es probable que de forma estricta esas dietas no sean buenas para nadie. Hay que investigar lo que te va mejor o peor sin olvidar hacer ejercicio y descanso y cuidar la esfera psicológica. Incluso si hallas tu mejor dieta, con estrés, sin ejercicio y sin descanso, no sirve para nada.

¿Se refiere a que somatizamos?

— El aparato digestivo refleja síntomas psicológicos, es un clásico. Otros síntomas como el dolor de cabeza, problemas en la piel o respiratorio están también claramente afectados por los problemas psicológicos.

Hemos hablado de la dieta keto, la sin gluten… ¿Qué ocurre con las dietas vegetarianas y veganas?

— Cada vez parece más claro que la dieta basada en plantas, no estricta, en la que la carne y el pescado son marginales, es la más sana, pero el vegetarianismo muchas veces tiene más que ver con creencias o posicionamientos políticos que con la salud. Yo mismo soy vegetariano. También es cierto que hay estudios muy serios del impacto de estas dietas que demuestran que son sanas.