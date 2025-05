Ramon Llull y su libro máquina: El primer 'pop up' de la historia

Ramon Llull está considerado el pionero de la ingeniería de los libros de papel por su obra Ars Magna, que escribió a principios del siglo XIV y que fue redescubierto muchos años después en la colección de libros de Felipe II que custodia la Biblioteca de El Escorial.

Ramon Llull no solo ha pasado a la historia como uno de los primeros escritores en usar una lengua neolatina, en este caso el catalán, para trasmitir conocimientos científicos y filosóficos, sino que hay quien ve en él un precedente de la computación e incluso de la Inteligencia Artificial, por su capacidad de generar resultados a partir de los datos que introducía en sus obras.

En ese proceso hay un elemento clave, las ruedas giratorias (volvelles) con las que ilustra sus teorías filosóficas y que utiliza para tratar de probar la existencia de Dios ante los infieles, a través de la numerología. Lo que no muchos conocen es que sus volvelles ilustran el que se considera como el primer libro pop up de la historia, del año 1313. Se trata del manustrito Ars Magna, que incorpora siete ruedas giratorias con efectos móviles.

Hace ahora tres años una reproducción facsímil de gran calidad fue la estrella de la exposición Libros en movimiento, comisariada por la periodista y coleccionista de minilibros y pop up Susana López del Toro en Madrid. Recreaba, para ponerlo al alcance de todos los visitantes, el manuscrito original del siglo XIV. «Se considera el primer libro pop up, aunque en realidad él no lo hizo como un libro sino como una máquina de pensamiento», explica la especialista.

Advierte de que llamarlo libro pop up es un anacronismo porque el término no se acuñó hasta 1932. «La editorial neoyorquina Blue Ribbon fue la primera en registrarlo y ahora engloba a todos los libros que tienen algún mecanismo móvil, incluido el de Ramon Llull, que contaba con una serie de discos superpuestos que luego se llamaron volvelles», añade.

¿Por qué del Toro habla del libro de Llull como una máquina? El Ars Magna fue concebido por el pensador mallorquín como una máquina capaz de dar una respuesta lógica a la existencia de dios. Incorpora un sistema basado en la lógica combinatoria con el que Llull exploraba las relaciones entre conceptos, con el objeto de demostrar las verdades teológicas y filosóficas escapando a las barreras de las lenguas. Los expertos, no solo consideran Ars Magna como el primer pop up de la historia sino que ven en esta obra un primer intento de crear una lengua universal.

¿Cómo era aquél pop up y cómo funcionaba? Lo cierto es que no incluía un único pop up sino siete, creando una suerte de máquina lógica a lo largo de sus páginas. Siete discos giraban alrededor de un solo círculo. En cada uno de ellos escribía palabras y conceptos. Al moverlos obtenía combinaciones de términos. El sistema permitía hacer preguntas sobre cuestiones como la virtud, el bien o el mal, y conseguir respuestas a través de un número finito de combinaciones. Estaba encuadernado en pergamino.

«El inventor de esta máquina de pensamiento filosófico merece una serie de Netflix o una película, porque tiene una historia increíble detrás, la de un hombre con adulterios confirmados que de pronto tiene una visión y acaba convirtiéndose en misionero. Un hombre que con su libro máquina quería demostrar a los infieles de forma empírica que Dios existía y que lo correcto era aquello que decía su invento», relata la especialista en pop up.

Por esta misma obra hay quien describe a Ramon Llull como el precursor de la informática y de la Inteligencia artificial. «Creó un sistema de círculos concéntricos unidos por un eje, con preguntas y respuestas limitadas y un sistema de formas cuadradas y triangulares con filas… A pesar de que Ramon Llull escribió muchísimo a lo largo de su vida, Ars Magna funciona más como una máquina que como un libro», añade López del Toro.

«Con el paso del tiempo otros autores incorporaron volvelles en sus libros, especialmente en los de medicina y navegación, pero todos tienen su origen en el invento de Ramon Llull», dice. ¿Podemos saber a ciencia cierta que el de Llull es el pop up más antiguo de la historia?

«Podemos decir que es el más antiguo que se conoce hasta ahora, sabemos que viajó muchísimo, no se sabe si pudo inspirarse en algo que vio en sus viajes. No podremos saberlo a menos que se encuentre una obra anterior», reflexiona. En el año 2016 la Biblioteca Nacional expuso una muestra de los libros móviles que custodia, que revela cómo a partir del 1.500, muchos reproducen el mecanismo de Llull. «Llegó a ser algo muy popular en los libros de navegación», concluye la especialista.