Prohens defiende sus pactos con Vox y afirma que en el PSIB «están perdidos»

No ha dado ninguna pista ni nada por hecho. Tampoco que los Presupuestos de 2025, ahora están prorrogados los de 2024, se puedan aprobar esta misma semana, previsiblemente el viernes. Pero lo que sí ha hecho la presidenta Marga Prohens ha sido defender sus acuerdos con Vox para conseguir ese objetivo. Y ha defendido que ese acuerdo responde al mensaje de las urnas de hace dos años: un acuerdo entre «la primera» y «la tercera» fuerza del Parlament.

Lo ha hecho en respuestas a preguntas de Josep Castells (Més per Menorca), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) y Iago Negueruela (PSIB). A este último le ha echado en cara el resultado que había sacado en el congreso de la Agrupación Socialista de Palma y le dijo: «tiene más aplausos que votos». Y, en referencia al PSIB, apuntó: «Están perdidos». Varias preguntas de control al Govern tenían que ver con los Presupuestos y las relaciones con Vox. Entre ellas, todas las dirigidas a la presidenta balear.

Los tres portavoces de la izquierda, además de recriminarle sus cesiones a Vox, han afeado a la presidenta que «prometiera» mantener la ley de memoria democrática a cambio del apoyo para anular enmiendas de Vox y de prohibir las licencias para construir en zonas inundables. «Cumpla con la palabra dada, no mienta y no se deje chantajear», le ha espetado Iago Negueruela. Y la presidenta le ha respondido aludiendo a la «debilidad» con la que el socialista había salido del congreso del partido en Palma. «Están perdidos», le ha dicho. Y ha indicado que no podía darle lecciones. Se ha referido a dos asuntos que sabe que molestan especialmente al PSIB, el «caso Mascarillas» y el «caso Hat Bar». Según Prohens «usted sobreactúa pero ya no le creen ni en su partido y se lo han dicho a la cara».

La presidenta afirma que los pactos que se buscan con Vox «se negocian en Palma y no en Waterloo», en alusión al papel de Puigdemont, que garantiza la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Según Prohens no se puede dar por hecho el pacto con Vox para aprobar las cuentas autonómicas y ha afirmado que «ya hemos cumplido el 80 por ciento del programa electoral en menos de dos años de legislatura».

Qué vendrá después

Apesteguia censuró el «oscurantismo» de la negociación presupuestaria del Govern con Vox y lamentado que el PP valide como interlocutor a un partido que «negocia con los derechos de los ciudadanos». Según el coordinador de Més, Vox lo pone todo sobre la mesa, incluida la anulación de la ley de normalización lingüística y se preguntó si después vendrá la derogación del Estatut, el Habeas corpus y la Convención de Ginebra.

Según dijo Marc Pons (PSIB) en una pregunta al vicepresidente Antoni Costa, «PP y Vox ya no se distinguen».