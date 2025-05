Cirer, sobre el «bulo» de Le Senne sobre personas trans: «Venga de quién venga no tendría que ser compatible con nadie»

La conseller de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha considerado que el «bulo» lanzado en redes sociales por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, acerca de las mujeres trans «no tendría que ser compatible con nadie». Así se ha expresado este martes en el pleno de la Cámara autonómico después de que la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, le preguntara acerca del episodio protagonizado por Le Senne la semana pasada, que ha calificado como un comentario «transfobo».

«Considero que la difusión de bulos sobre la materia que sea y venga de quién venga no tendría que ser compatible con nadie, pero sobre todo cuando son comentarios que hacen referencia a personas y sus circunstancias, que son más reprobables», ha dicho Cirer.

En cualquier caso, la consellera ha rechazado entrar a valorar los comentarios vertidos en redes sociales, que ha considerado que pueden jugar «una mala pasada» a cualquiera. Entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al exvicepresidente Pablo Iglesias, ha ejemplificado. Sobre la posibilidad de que el «bulo» de Le Senne no fuera compatible con el ejercicio de su cargo --algo que ha deslizado Gómez--, Cirer se ha mostrado segura que «esa compatibilidad que usted pide no la salvaría mucha gente». «Pero eso no quiere decir que esté bien. Sí que pediría que la medida con la que se juzga a unos y otros sea la misma», ha zanjado. Más allá de este caso concreto, Cirer ha aprovechado para subrayar que como representantes de las instituciones y como seres humanos están obligados a cumplir con los derechos humanos y la Constitución.

Es por ello que ha asegurado que su departamento trabaja para proteger al colectivo LGTBI y, de la mano de la Conselleria de Salud, para que «todas las peticiones y necesidades del colectivo trans puedan ser respetadas».