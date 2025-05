Los sintecho que viven en el aeropuerto de Palma de Mallorca se defienden de la que aseguran es una «persecución» por su presencia en las terminales. «No tenemos otro sitio al que ir», dicen, denunciando el seguimento y la vigilancia a la que son sometidos por parte de efectivos de seguridad privada o de la Policía Nacional en Son Sant Joan. Es más, se desmarcan de las acusaciones de robos a turistas y en los establecimientos comerciales del aeródromo.

«No queremos ni a drogadictos ni a carteristas, pedimos tener intimidad», dice Pedro, uno de los 'cabecillas' del colectivo, apostado en uno de los rincones de la terminal de salidas del aeropuerto de Palma. «No nos pueden echar», asegura en voz alta, mientras un agente de seguridad privada desmiente sus palabras, remitiéndose a órdenes de alejamiento hacia alguno de los integrantes de este colectivo que se ha convertido en parte del paisaje de la instalación.

«Nos vigilan, no nos dejan tener intimidad ni estar tranquilos», lamentan, a la vez que aseguran que pelean para que «los ladrones y drogadictos no nos molesten, ni a nosotros ni a los pasajeros». Es más, aseguran ser víctimas incluso de robos en la propia terminal. «A mí me han quitado el teléfono y comida. No somos nosotros los que robamos», dicen lamentando ser señalados permanentemente.

Mientras un grupo se aposta en un extremo de la zona de salidas, algunos, a título individual, se mueven por el resto de la terminal e, incluso, uno ha conseguido introducirse en la zona nueva de oficinas de Son Sant Joan. «Sólo queremos que nos dejen aquí tranquilos», añade otro de los residentes en el aeropuerto, que señalan que la presencia de los servicios sociales -el IMAS gestiona su atención- resulta «insuficiente. Vienen de vez en cuando, pero no queremos ir a Ca l'Ardiaca ni a ningún sitio de estos», aseveran. Mientras tanto, su presencia sigue siendo una parte más de la postal de uno de los aeropuertos con mayor volumen de pasajeros del país y de Europa.