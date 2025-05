Vox pide a los ‘populares’ «no pastelear» con Més por el impuesto a los rent a car

La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, dijo ayer que sería «incoherente» que el Partido Popular (PP) apoyara esta mañana la proposición de ley de Més per Mallorca por la que se crea un impuesto a los coches de alquiler o rent a car. La diputada reclamó expresamente «no pastelear» con este asunto.

Aunque el portavoz ‘popular’, Sebastià Sagreras, indicó ayer que la decisión formal no estaba tomada, sí dio a entender que posiblemente no la aprobaría al calificar la propuesta de «oportunista» ya que, según recordó, tanto Més como el PSIB habían gobernado y no presentaron una incoativa así.

Toma en consideración

Aunque hoy se aprobara la propuesta de Més per Mallorca, no dejaría de ser una toma en consideración, eso quiere decir que únicamente se aceptaría debatirla y luego se presentarían enmiendas. El PP había presentado una propuesta para gravar los coches pero no sólo los de alquiler. Vox hizo que la retirara del plan de medidas de contención turística.

La tesis expresada por los portavoces de la izquierda que ayer comentaron la sesión plenaria de hoy –y que se celebra en plena negociación para alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos– es que el PP se pliega a los «dictados de Vox». Y así interpretaron el decreto que amplía 4 años el plazo para que el funcionariado interino que ha estabilizado plaza pueda sacarse el certificado del catalán. La medida aprobada el viernes afecta a 145 personas.

Según Lluís Apesteguia, de Més, «todo apunta a que el idilio PP-Vox se está consolidando». Según el ecosoberanista, el vicepresidente Antoni Costa «no dijo la verdad» cuando aseguró que de no modificar la normativa tendrían que despedir al personal. Y añadió: «De facto han eliminado el requisito del catalán en estas plazas porque les ha dado la realísima gana. Agustín Buades (ex Vox, ahora no adscrito) consideró que el acuerdo es «una traición» y que no se ajusta a lo que su ex partido reclamaba al PP.