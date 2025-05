El PP ve en el resultado de Negueruela en Palma el declinar del armengolismo

El PP ve en el resultado que la Agrupación Socialista de Palma (ASP) –que ratificó con el 40 % de los votos en blanco, es decir con el 60 % a favor, la ejecutiva que liderará Iago Negueruela como secretario general– un ejemplo de que ese partido «se está deshaciendo», de que «la división es total» y sostiene que no sólo muestra la debilidad del propio Negueruela sino que es un ejemplo del declinar de la secretaria general de PSIB, Francina Armengol, y de su proyecto político.

Así lo señaló ayer el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, cuando están a punto de cumplirse dos años de las elecciones que desalojaron al PSIB del Govern, consells y principales ayuntamientos, también el de Palma. Si Negueruela optó a la secretaría general del partido socialista en la capital balear –la agrupación más compleja del socialismo balear, históricamente lastrada por divisiones cuando no enfrentamientos claros– fue porque tenía el apoyo de Francina Armengol, que es quien ha estado tutelando todo el proceso congresual. Mientras las direcciones de Armengol en el PSIB y de Amanda Fernández en la Federación Socialista d Mallorca (FSM) se sustanciaron con apoyos del 90 %, la de Negueruela sólo llegó al 60 %. El también portavoz socialista recordó que Aina Calvo fue elegida en 2012 con el 64 % de los votos.

En aquella ocasión se presentaron dos candidaturas. Calvo fue alcaldesa de Palma por el PSIB entre 2007 y 2011. No siempre en el PSIB quien lidera el partido en Palma encabeza la lista al Ajuntament. De hecho, casi nunca ha sido así. Negueruela no ha confirmado oficialmente que su idea sea encabezar la candidatura de 2027 aunque se da por hecho en el entorno armengolista. Y ayer aseguró que no creía tener rival en el caso de que lo fuera.

«Estoy contento y feliz de pertenecer a un partido en el que se debate, algo que no ocurre en el PP», afirmó. Las candidaturas se eligen en abril tras un proceso de primarias en las instituciones donde el partido no gobierna. El PSIB no gobierna en ninguna institución supramunicipal.

Sagreras, además de referirse a la situación del PSIB, mostró su satisfacción por el resultado de una encuesta de Sigma 2 difundida ayer. Según Sagreras, «mientras el PSIB baja, el centro derecha sube». Aunque Sagreras no ve inmediatas una elecciones anticipadas, Negueruela animó a Marga Prohens a convocarlas. «Nosotros tenemos los equipos y estamos preparados», aseguró.