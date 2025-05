«El 13 % de las corazonadas de alarma del médico de familia acaban siendo situaciones graves»

Bernardino Oliva Fanlo (Zaragoza, 1965), es médico de familia y desde hace 25 años pasa consulta en Mallorca. Desde hace un año forma parte de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Mallorca, es investigador del Instituto de investigación Idisba y forma parte de la red de Investigación en Cronicidad y Promoción de la Salud (RICAPPS). En el año 2014 inició un proyecto de investigación, en el que aún trabaja, que ya ha sido publicado en diversas revistas científicas y que habla de las corazonadas de los médicos de familia.

¿Qué le lleva a investigar sobre las corazonadas de los médicos?

—Había leído artículos que hablaban de lo que opinaban sobre este tema médicos de familia, holandeses, belgas, franceses e ingleses. En aquel momento había cosas publicadas pero no sabíamos si podía ser algo cultural de allí o era generalizable. Así que lo primero fue hacer un trabajo cualitativo preguntando a los médicos de familia de Mallorca, que sí reconocieron que durante las consultas tenían corazonadas y además que eran sentimientos de dos tipos. Uno del tipo no sé lo que tiene este paciente, pero no me gusta. Y otro de, no se que tiene, pero estoy razonablemente seguro de que no va a ser nada grave.

Son lo define como corazonadas de alarma y corazonadas de seguridad. ¿Cuánto influyen en la toma de decisiones?

—Evidentemente, no son los únicos factores porque hay unos datos objetivos que lo van a marcar. Si yo tengo un electro que dice que el paciente tiene un infarto o sospecho que puede tenerlo, voy a tomar decisiones sin tener ninguna intuición ni corazonada, hay datos objetivos. Pero hay momentos en los que no disponemos de datos objetivos, eso en atención primaria pasa muchas veces. Somos la especialidad médica que vivimos en un ambiente de mayor incertidumbre. Cuando entra un paciente por la puerta no tenemos ni idea de por qué viene, si de lo que viene es más o menos grave... no tenemos ni idea. Nos enfrentamos a muchas variables.

Conocer al paciente ¿reduce ese nivel de incertidumbre?

—Sí, así es. Si vas tratando a una persona a lo largo del tiempo, si hay una continuidad de cuidados, acabas conociendo no solo sus problemas de salud, sino muchos otros relacionados con su contexto y eso nos ayuda también a pensar, incluso en situaciones parecidas, este paciente me parece que puede tener algo que no va a tener nada grave o sí.

¿Qué grado de acierto tienen esas corazonadas?

—En el estudio se refleja que cada vez que un paciente entraba en una consulta de un médico por un nuevo motivo, de esos pacientes a los cuatro meses solamente el 4 % tenían un diagnóstico grave, habían tenido un cáncer, o una enfermedad grave. Sin embargo, si el médico tiene una corazonada de alarma, el porcentaje de pacientes que tenían algo grave a los dos meses subía hasta casi el 13%. Son números bajos, pero hay que ver en qué números nos movemos. No podemos pretender que una corazonada acierte el 80 % de las veces, porque es imposible, porque el 80 % de mis pacientes no tienen cosas graves.

La experiencia influye en el acierto de las intuiciones.

—Cuanta más experiencia tiene un profesional más variables conoce. Uno de los componentes de las decisiones intuitivas es el reconocimiento de patrones. Es decir, esto yo ya lo he visto y aquella vez las cosas no fueron bien.

La intuición es también algo innato

—La intuición la tiene exactamente igual el que acaba de terminar la especialidad que el que lleva 30 años pasando consulta. Todos tenemos intuiciones y corazonadas en nuestro día a día, en el trabajo o cuando conoces a una persona o cuando entras en un sitio nuevo. Generalmente dices, me gusta o no me gusta. Siempre tenemos una opinión

En su estudio también incide en enseñar a los nuevos profesionales a valorar sus corazonadas. ¿Cómo se enseña a tener intuición médica?

—En la facultad desde luego esto no se enseña, por lo menos en la facultad en yo estudié, espero que esto haya cambiado Se habla de evidencias, de datos clínicos. Cuando haces el periodo de residencia en el centro de salud empiezas a tener contacto con la vida real y a estar más en contacto con estas situaciones. Los médicos aprendemos a razonar por imitación, sabemos cómo lo hacen nuestros tutores, nuestros superiores, entonces poco a poco vas aplicando todo ese conocimiento. Hay que hablar de ello con los médicos jóvenes, que sean conscientes de que eso que a veces les pasa no es ilógico ni fuera de lo normal y que conviene que les hagan caso. Tienen que ser conscientes del valor que tienen estas corazonadas y plantearse cómo hacer que sean cada vez más acertadas.