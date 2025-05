Los pensionistas de Balears se movilizan para igualar la pensión mínima al SMI

La Coordinadora Balear per la defensa de les pensiones públiques quiere presentar en el Parlament antes del verano una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la equiparación de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Concretamente la ILP demandará la creación de un sistema balear de complemento de pensiones que garantice que todos los pensionistas mayores de 60 años residentes y empadronados en Balears tengan unos ingresos mínimos equivalentes al 100 % del SMI. En 2025 el salario mínimo fijado es de 1.184 euros brutos repartidos en 14 pagas. Para ser debatida, y en esta caso aprobada en el Parlament, la ILP debe contar con un apoyo mínimo de 7.500 firmas.

Actualmente hay unos 189.000 pensionistas en Balears, según refleja el ultimo informe del Instituto Nacional de Seguridad Social del pasado 1 de abril. De estos, el 52,3 % , casi 99.000, cobran una pensión por debajo del SMI vigente, de los cuales el 60 %, cerca de 59.000, son mujeres.

Según datos de la Coordinadora Balear per la defensa de les pensions públiques, la mitad de pensionistas del archipiélago cobra menos de 1.000 euros, uno de cada cuatro no llega a los 720 euros y el 17 % percibe menos de 527 euros, a los que hay que sumar los que cobran pensiones no contributivas.

Además, las pensiones en Balears son de las más bajas de España, como destaca Pep Juárez, uno de los portavoces de la Coordinadora, «están 120 euros por debajo de la media estatal por la temporalidad laboral que supone la dependencia de la actividad turística y la falta de derechos laborales que determinan salarios más bajos y pensiones más pobres. Todo esto en una comunidad donde la insularidad y el mercado turístico hacen que la inflación sea de las más altas de España».

La coordinadora está formada por plataformas de pensionistas de las cuatro islas, los sindicatos CGT, CNT Som Sindicalistes, Alternativa y la asociación de camareras de piso, y la Federació d’Associacions de Veïns de Palma. Quieren seguir el ejemplo de el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, que entregó el pasado jueves en el registro del Parlamento Vasco un total de 145.142 firmas que apoyan la Iniciativa Legislativa Popular que pide la equiparación de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional.

La Coordinadora balear ya ha designado las 21 personas que forman la comisión promotora de la ILP y está preparando la documentación que quiere presentar ante la Mesa del Parlament en las próximas semanas: el texto articulado de la proposición de ley, precedido de una exposición de motivos; una exposición detallada de las razones que aconsejan su tramitación y aprobación por parte del Parlamento; y, por último, la relación de los miembros que forman la comisión promotora, con los datos personales de cada uno y la indicación de un domicilio a efectos de notificaciones. La Mesa del Parlamento examinará esta documentación y, en un plazo de quince días, se pronunciará sobre su admisibilidad parlamentaria. Desde la coordinadora calculan que será en el próximo período de sesiones.

En el caso de que la Mesa del Parlament admita a trámite la iniciativa, lo comunicará al Govern para que este, en un plazo de quince días, manifieste su criterio respecto a la toma en consideración y su conformidad o no con la tramitación de la ILP. «Ya hemos hablado con diversos dirigentes políticos y hemos encontrado muy buena disposición. Valoramos muy positivamente que el PP haya apoyado su tramitación en el parlamento vasco», afirma Juárez.

Si el Govern emite un informe positivo que permita admitir a trámite la iniciativa, la Mesa comunicará la admisión de la proposición de ley (PL) a la comisión promotora, que dispondrá de tres meses para recoger las 7.500 firmas de apoyo a la PL.

«Nuestro objetivo es conseguir las firmas y que la PNL salga adelante en el Parlament. Pero ante todo, queremos poner sobre la mesa esta cuestión y abrir el debate en nuestra comunidad», afirma Juárez.