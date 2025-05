A favor de menos empollar y más asimilar el conocimiento

La presión por enfrentarse a la Selectividad y la dificultad de los temarios definen bien lo que supone para la mayoría de estudiantes cursar segundo de Bachillerato. «Tengo muchos nervios, la verdad. Intentas estar tranquila y sabes que estás preparada, pero siempre queda la duda de que te lo juegas todo en tres días», confiesa Neus Costa, que forma parte de la primera promoción de alumnos del IES Son Cladera formados desde la ESO bajo los cambios pedagógicos impulsados en 2019.

Siempre tuvo muy claro que quería ir a la universidad para hacer Psicología, y por eso ha hecho el Bachillerato científico-biosanitario. «Este año me han surgido dudas sobre si hacer Filosofía; me gusta Matemáticas, pero disfruto más con las asignaturas de letras», comenta la joven, que admite ser muy lectora y le encanta el teatro.

Costa dice que estos dos últimos años han notado la implantación de la nueva ley LOMLOE porque hay más aspectos competenciales que memorísticos. Una visión que se traslada ahora a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). «Me parece un sistema más atractivo porque te obliga a tener una opinión más formada, crítica, y eso de solo aprender teoría y ponerla en un examen, como se venía haciendo, no creo que sea tan útil. Aun así, se ha aplicado de forma apresurada; empezamos el curso sin saber cómo sería la PAU», explica la estudiante.

Sobre las críticas que se han lanzado desde ciertos sectores contra la reforma educativa, por supuestamente buscar evitar repeticiones y empeorar el sistema educativo, Costa las rechaza. «No creo que sea más fácil, todo lo contrario, y nadie te quita la teoría. La oposición que ha habido creo que es más por cómo se ha hecho el cambio, con tanta velocidad, y porque implica que los docentes cambien su forma de enseñar que venían desarrollando desde hace muchos años», dice.

«Bachillerato se enfocaba como memorizar, empollar y escupirlo todo en el examen. Eso ya no es así y la visión competencial creo que mejora más la enseñanza porque se disfruta al aprender asimilando mucho mejor los conocimientos», opina Hiba Couira, compañera de Costa que también ha estudiado la misma modalidad científica. Sin embargo, le ha ocurrido igual que a su amiga: entró enfocada en hacer la carrera de Matemáticas y ahora tiene claro que hará Pedagogía para ser orientadora educativa.

«Les ha pasado a muchos en clase porque durante el curso te interesas por más materias, hablas con los profesores y el abanico de posibilidad se amplía. Yo he descubierto que me gusta más lo social. Además, también hemos hecho varias salidas a la UIB, lo cual agradezco porque sirve a la hora decidir qué estudiar y conocer mejor el campus», señala. Couira, asimismo, se ve preparada para la PAU porque considera que en el centro les han enseñado en base a los nuevos criterios y asegura que no está nada nerviosa.