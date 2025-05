El turismo dispara la afiliación en Baleares y la sitúa como líder en creación de empleo del sector en España

El sector turístico está impulsando el crecimiento del mercado laboral de Baleares de camino hacia otra temporada récord de ocupación. El incremento anual de la afiliación a la Seguridad Social en este sector es mayor que en cualquier otra comunidad autónoma: el Archipiélago lidera el crecimiento con un 5 % más de afiliados, más de dos puntos por encima de la media estatal, del 2,9 %. Ninguna otra región alcanza el 4 %.

Según los datos publicados ayer por Turespaña, las Islas registraron un total de 152.178 trabajadores afiliados como autónomos o asalariados en empresas del sector -hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos- en el mes de abril, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año pasado de 7.200 trabajadores. Eso significa que uno de cada cuatro empleos en Baleares (el 26 % de los 587.353 afiliados totales) corresponden al sector turístico. Además, casi el 8 % de los trabajadores turísticos en España se encuentran en las Islas.

Las cifras apuntalan las previsiones para una temporada en que los máximos en empleo acompañarán los picos igualmente históricos que se espera alcanzar tanto en llegadas como en gasto turístico, que en 2024 se quedaron en 18,7 millones de visitas que generaron 22.380 millones de euros. El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, reivindicaba el papel del sector como generador de empleo y su protagonismo en el PIB de la comunidad, de entorno al 45 %. «A veces se pierde un poco la perspectiva de lo que pesa el turismo en esta comunidad», señalaba en el Foro Santander para contextualizar el protagonismo de la federación en todo ello, que agrupa a un total 23 asociaciones, 871 establecimientos y 201.000 plazas, el 15 % del total nacional. En ese sentido, el presidente de la patronal se refirió veladamente al sector del alquiler turístico para lanzarle un dardo. Vich recriminó a sus competidores en el alojamiento turístico que «otras patronales de alojamiento no sabemos a quiénes ni a cuánta gente representan».

Este crecimiento del empleo turístico se produce, asimismo, en medio de la negociación del nuevo convenio de hostelería, encallado principalmente por el desacuerdo en cuanto a las subidas salariales que debe contemplar (los sindicatos piden un 19 % en tres años) mientras hoteleros, restauración y sector del ocio ofrecen un 8,5 % para el mismo periodo de tiempo). Vich confirmó que, tal como están las cosas, las negociaciones se prolongarán inevitablemente más allá del 22 de mayo. «No será (el final de las conversaciones) para cuando estaba previsto, pero espero que en junio haya avances importantes».

Al hilo de estas reflexiones, mostró su compromiso para alcanzar un acuerdo global que revierta en una mejora del bienestar de la clase trabajadora. En un contexto de debate similar, el director de Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, señaló ayer la futilidad de continuar basando el crecimiento económico en patrones «agotados» y «excesivos», principalmente el uso intensivo de la mano de obra. En ese sentido, el artífice de la hoja de ruta del Pacte per la Sostenibilitat insiste en que el crecimiento balear basado en el volumen -más turistas, más trabajadores, más horas de trabajo, más recursos, etc.- «no es un patrón de crecimiento sostenible: no crea valor, sino que consume recursos -naturales, humanos y sociales- a un ritmo acelerado».

Riera realizó estas declaraciones en el marco de la jornada Mallorca Forward: Regeneration & Transformation, celebrada en Cap Rocat (Cala Blava) y organizada por The Business Year. «El crecimiento económico solo es legítimo si se traduce en mayor bienestar compartido y respeta los límites ecológicos. Hoy esto ya no sucede en Baleares». El director de Impulsa explicó que el sector servicios en su conjunto en Baleares continúa basando su crecimiento en el uso intensivo del trabajo. Riera reveló durante su exposición que este sector ha crecido un 36 % entre los años 2000 y 2023. El incremento de la productividad solo es responsable de algo más de una cuarta parte de este crecimiento, mientras que el resto obedece al uso intensivo de otros factores de producción, y el primero de ellos son los trabajadores.

A juicio de Riera, el crecimiento tanto en el sector servicios como en el conjunto de la economía balear debe basarse en un aumento de la productividad anclado en «eficiencia, innovación y sostenibilidad, tres palancas que la economía circular tiene el potencial de activar hasta situar la economía a las puertas de la regeneración, ya que es restauradora por diseño y definición». Riera concluyó su presentación insistiendo en la necesidad «urgente» de «restablecer una de las identidades básicas de cualquier economía: la identidad crecimiento-bienestar».