Blanqueamientos dentales: Se disparan en Baleares y los dentistas alertan de los riesgos de dejarse asesorar por las redes

Los blanqueamientos dentales se disparan en Baleares de cara al verano y el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares (CODB) alerta de los riesgos de hacerlos siguiendo los consejos que se publican en las redes sociales, especialmente en TikTok. La doctora Susane Herrero, secretaria del citado organismo, destaca que «en esta época del año tenemos el pico de demanda de este tratamiento». Además, subraya que «en los últimos años se han incrementado mucho».

El doctor Pablo Díaz-Romeral, tesorero del CODB, añade que «en verano la gente se quiere ver mejor o en eventos como bodas, motivo por el que hay más blanqueamientos para tener un aspecto un poquito más estético». No obstante, matiza que estos tratamientos ya llevan años al alza.

¿Es peligroso?

Preguntados por si es peligroso realizarse un tratamiento dental, la doctora Sara Moralejo, vocal del CODB, responde que que puede llegar a serlo si no lo realiza un profesional cualificado y con la formación pertinente para ello. «Peligroso si no se controla, sí».

El doctor Díaz-Riomeral resalta que «si lo haces bajo la supervisión de un profesional con los productos adecuados y con un control de alguien que sepa no es peligroso en absoluto». No obstante, insiste en que «no se pueden hacer blanqueamientos caseros inventados, esos que se ven en TikTok o en Instagram. Estos sí puedes ser peligrosos, pero cuando es un tratamiento dental controlado por un profesional es un tratamiento muy seguro».

El tesorero del CODB expone que «siempre hay modas en Internet que publicitan que usando determinados productos tienes un blanqueamiento espectacular. Sin embargo, no están controlados por ninguna agencia del medicamento, ni por ninguna casa comercial que hayan probado su seguridad en las personas. Todos estos inventos pueden llegar a ser peligrosos. La única manera de tener seguridad es que el tratamiento sea controlado por un profesional».

Respecto a los posibles efectos secundarios, hay diversidad de opiniones entre los dentistas consultados por Ultima Hora. En este sentido, la doctora Moralejo detalla que puede haber un incremento de la sensibilidad. Sin embargo, el doctor Díaz-Romeral asegura que «no tiene efectos perjudiciales para la salud, puede tener como efecto adverso un incremento de la sensibilidad dental los primeros días, pero con los nuevos productos que usamos la sensibilidad es menor, está más controlada y se puede hacer vida completamente normal. Es sólo una pequeña molestia postoperatoria, por así decirlo, que acompaña al blanqueamiento».

¿Es recomendable blanquearse los dientes?

Teniendo en cuenta todo esto, cabe preguntarse si es aconsejable realizarse este tratamiento. La doctora Moralejo sostiene que «al ser un tratamiento estético yo personalmente no lo recomiendo sino es el paciente quien lo demanda». Sin embargo, el doctor Díaz-Romeral, sí lo aconseja. «Es un tratamiento cosmético para mejorar un poquito tu sonrisa. ¿Por qué no te vas a mejorar tus dientes igual que te puedes mejorar otras cosas? No es un tratamiento invasivo, es bastante conservador y bastante sencillo. No es una cirugía, no es como pincharte bótox, es un tratamiento cosmético muy sencillito y que tiene una ventaja inmediata: una sonrisa mucho más bonita y más blanca».

Respecto al perfil de las personas que se realizan estos tratamientos, la doctora Herrero expone que principalmente se trata de «mujeres de entre 35 y 60 años con buena salud dental. Como los dientes amarillean de forma fisiológica con la edad, a partir de los 35 años es un tema de blanqueamiento anti-edad. Los que lo piden antes, en mi opinión, es ya un tema de blancorexia». No obstante, matiza que «generalizar es difícil».

El doctor Díaz-Romeral explica que «la blancorexia es querer tener los dientes blancos, blancos, blancos y cada vez más blancos y siempre estar pidiendo blanqueamiento. En estos casos se trata de una distorsión de la realidad, una percepción alterada de la realidad que te incita querer tener los dientes mucho más blancos cada vez».

La doctora Moralejo precisa que «incluso hay personas que ya demandan antes los blanqueamientos dentrales, entre los 25 y los 30 años». Por su parte, la doctora Catalina Bennáser, añade que «hay chicas jóvenes que acaban la ortodoncia y quieren realizarse un trantamiento blanqueador para lucir una sonrisa más bonita».

En términos similares se expresa el doctor Díaz-Romeral. «Normalmente es gente joven gente que se cuida los dientes y que, a lo mejor, ha llevado ortodoncia, que busca la estética en todos los aspectos pero también, como dice la doctora Herrero, se extiende a mujeres en todas las franjas de edad: desde gente joven de 25 a 30 años en adelante».