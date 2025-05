El Parlament reconoce el papel de La Bressola en mantener el catalán en el sur de Francia

El Parlament ha reconocido este jueves el papel fundamental de la asociación de escuelas La Bressola para mantener el catalán en la zona al norte de Cataluña y ha instado al Gobierno central a brindarle apoyo económico, ha informado la cámara legislativa en un comunicado.

La comisión de Turismo, Trabajo, Comercio y Cultura del Parlament ha aprobado una proposición no de ley que han presentado los grupos Més per Mallorca y Més per Menorca en este sentido, que además insta al Govern a explorar vías de colaboración educativa, cultural e institucional con La Bressola, incluyendo el intercambio de buenas prácticas pedagógicas y proyectos escolares.

Los partidos ecosoberanistas presentaron esta iniciativa ante el llamamiento que la Asociación de Amigos de La Bressola pidiendo ayuda a las instituciones de todos los territorios de habla catalana por la complicada situación económica por la que atraviesa esta red de escuelas en catalán instaladas alrededor de Perpinyà y el Vallespir, en el sur de Francia. Sin embargo, el voto en contra del PP ha impedido la aprobación de un punto que reclamaba al Govern apoyo económico a La Bressola, al producirse un empate a 6, algo que ha lamentado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha informado el partido en otra nota.

Apesteguia ha destacado los lazos históricos singulares entre la Cataluña Nord y Baleares y «la comunión de lengua allá y aquí» y ha reconocido «el papel imprescindible de La Bressola en el mantenimiento de la lengua catalana». Ha criticado la posición del PP en relación con su propuesta: «Decir que reconoces el papel en favor de la lengua catalana de La Bressola, pero negarte a que el Govern colabore económicamente es un reconocimiento de cara a la galería».

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha manifestado que el catalán «sufre una situación muy delicada en la Cataluña Nord debido a la persecución a la que ha sido sometida por parte del estado francés» y ha señalado que las aportaciones institucionales han sido decisivas «para poder seguir pagando el sueldo del personal docente» y mantener abiertas las escuelas desde que se creó la Bressola en 1986.

Por otro lado, la comisión ha aprobado otra proposición no de ley del grupo socialista pidiendo profesorado propio para la sede de Ibiza de la Escuela Hotelería de las Illes Balears (EHIB) para el curso 2025-26. El Parlament ha constatado que la sede ibicenca de la institución educativa todavía no dispone de profesorado propio y ha reclamado al Govern que la dote de una plantilla «con profesorado propio estructural y en un futuro con personal funcionario en comisión de servicio», adecuada a su relación de puestos de trabajo.

También insta al Govern a que la EHIB imparta con profesorado propio estructural y en un futuro con personal funcionario en comisión de servicio, los ciclos de formación profesional en su sede de Ibiza, y con la misma oferta de FP, certificados profesionales, grados A y B, especialidades formativas del SOIB y títulos propios de la EHIB que realiza en su sede de Palma.