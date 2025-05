Un sindicalista de CCOO también acumuló más de una plaza en el Consell

Un sindicalista de CCOO también ha llegado a acumular, como mínimo, cuatro plazas como consecuencia del error en las bases de la convocatoria del proceso de estabilización de interinos compartida por el Consell de Mallorca y 15 ayuntamientos. Tras saberse que por lo menos una treintena de interinos se aprovecharon de esta situación para acaparar plazas, varias personas que trabajan en el Consell se pusieron en contacto con este diario, demostrando más ejemplos publicados en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Una de estas personas dijo que no se tendría que haber resuelto categoría a categoría y que hubiera bastado con que se hicieran de golpe, como se hizo en Eivissa. Así, los candidatos hubieran conocido todas las plazas adjudicadas al momento para luego quedarse con la que más le interesase y renunciara al resto. Otra fuente criticó que los haya que incluso han cogido más plazas de la misma categoría en diferentes administraciones.

El fallo se produjo en la pasada legislatura con el Pacte, aunque tampoco se ha solventado en esta porque «este proceso ya estaba en marcha, las reglas del juego estaban iniciadas y las expectativas de los candidatos no se podían alterar», según dijeron desde el Consell. «No podíamos cambiarlo, no ha habido más remedio, y en muy poco terminará el proceso», insistieron. Las fuentes denunciantes de esta situación, en cambio, hablaban de «falta de voluntad política». El error permitió que un mismo candidato optara a una plaza en diversas administraciones. Si quería consolidar un puesto en el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), por ejemplo, también podía hacerlo en otros consistorios a la vez.

Todo esto se ha podido hacer legalmente porque se utilizaron las bases usadas para el proceso del Govern sin adaptarlas al procedimiento conjunto. En el Ejecutivo se hizo bien y no se ha producido este problema. Los candidatos a los que se les adjudicó más de una plaza ocuparon la que más les interesó y tras la toma de posesión solicitaron una excedencia en el resto de puestos que se les adjudicó, pasando por alto los requisitos exigidos y lo que establece la ley. Las fuentes denunciantes comentan que esto se ha estado permitiendo hasta hace poco y que ya se habría empezado a avisar de que pedir una excedencia si ya se tiene otra plaza supone perder ese puesto.

«Cuando se descubrió el error, ya se estaban adjudicando plazas y las bases no se podían impugnar», comentan las fuentes citadas. Ahora, solamente un juez podría anular los múltiples nombramientos, y se prevén presentar recursos contenciosos contra esta convocatoria.