La justicia rechaza paralizar de urgencia que el IES Politècnic de Palma solo oferte FP

El Tribunal de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha rechazado paralizar de urgencia los trámites para transformar el IES Politècnic de Palma en un centro que solamente oferte Formación Profesional (FP). La Assemblea de Docents presentó un recurso reclamando medidas cautelares contra esta medida de la Conselleria d’Educació, pero un auto emitido el lunes y al cual ha tenido acceso este diario deniega la petición.

La propuesta del Govern «viene respaldada, con datos, que podrán o no ser jurídicamente amparados al resolverse finalmente el contencioso, pero que en este momento ponen de manifiesto la presencia de un interés público que prevalece ante los intereses particulares mostrados por las entidades recurrentes en su solicitud», dictamina el juez.

Esto no quiere decir que el tribunal dé la razón a la Conselleria en su apuesta por eliminar los estudios de ESO y Bachillerato en el instituto para convertirlo en un centro integral de FP. Por ello, el recurso presentado sigue en curso, a pesar de que no se hayan admitido las medidas cautelares. «La continuidad de la acción de gobierno encierra un indudable interés público y nada hace pensar que la modificación de configuración autorizada no sirva» a estos fines, según se señala en el auto.

El recurso contencioso-administrativo presentado, además de por la asamblea del centro, estaba firmado por la asociación de familias del instituto, la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPA) de Mallorca y los sindicatos STEI y SIAU. Todas estas entidades critican que la decisión de la Conselleria se ha tomado sin escuchar a esa parte de la comunidad educativa y creen que en el instituto pueden convivir los estudios de Secundaria con los de FP. De hecho, defienden que se separe el edificio en dos zonas para cada etapa académica.

Consideran que la conversión provocará la eliminación progresiva de unas 300 plazas públicas, el desplazamiento forzoso de 40 docentes y la desaparición de un centro de un instituto con cinco colegios adscritos en Palma. Algo que incrementará el número de alumnos por aula en el resto de centros que reciban a este alumnado. Asimismo, critican que el Govern no les haya presentado un informe que justifique pedagógicamente la decisión tomada.

La previsión de la Conselleria d’Educació es restaurar todo el edificio y adecuarlo para que sea un eje central de estos estudios, ya que la mayoría de la demanda para FP está en Palma, donde actualmente hay menos plazas públicas. La conversión del instituto implicará eliminar progresivamente los cursos de Secundaria. Ahora hay 265 alumnos de ESO y Bachillerato. Por otra parte, el Ajuntament de Palma exigió a la Conselleria que rehabilite inmediatamente todo el edificio, algo que harán y aprovecharán para aplicar el cambio.