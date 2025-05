Laura Baena: «Nueve de cada diez mujeres se sienten juzgadas como madres»

La fundadora del Club Malasmadres, Laura Baena, inaugura este jueves las actividades programadas por la Conselleria de Famílies i Afers Socials por el Día de las Familias, con una charla sobre maternidad y corresponsabilidad.

¿Qué es ser Malamadre?

Todas las madres llevamos una Malamadre dentro, aunque no lo sepamos. Porque ser Malamadre es, en realidad, una forma de cuestionar el juicio social por no cumplir con el canon de madre perfecta. Es una manera de decir 'basta' a la maternidad idealizada, a la 'superwoman', a la presión por ser perfectas, a esa culpa que nos persigue por no llegar a todo. Una Malamadre es en realidad una buenamadre pero que no quiere renunciar a su identidad como mujer y reivindicar una maternidad más real, más libre y menos exigente.

¿Cómo se acaba con el estigma de no ser perfecta?

Aceptando que la maternidad no es todo lo que nos habían contado de pequeñas y, por tanto, perder el miedo y la vergüenza de mostrar la cara B de la maternidad. Nuestro estudio No eres menos madre refleja que nueve de cada diez mujeres se sienten juzgadas como madres con frecuencia y, mayoritariamente, el juicio llega del entorno familiar cercano. Esto es porque la sociedad espera de nosotras cumplir con el estereotipo de mujer resignada y abnegada que puede con todo.

¿La culpa desaparece?

Es difícil, la culpa es una mochila invisible que te ponen cuando te conviertes en madre. Siempre digo que hay que abrazarla, pero no dejar de hacer las cosas por culpa. Cuando te das cuenta de que es una construcción social y no cosa tuya, empiezas a soltarla.

¿Cuándo conseguiremos la corresponsabilidad efectiva?

El día que entendamos que no es ‘yo te ayudo’. No se trata de que los hombres colaboren, sino de que compartan la resposabilidad de los cuidados y tareas. Pensamos que vivimos en hogares corresponsales porque tu pareja cocina o se encarga de la compra, pero si se analiza el reparto de la carga mental, nos damos cuenta de que la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad.

Muchas mujeres ya ni piensan en ser madres...

Porque, para que nazca el deseo de ser madre, necesitamos que exista un contexto adecuado, como tener una vivienda digna, un empleo más o menos estable y, sobre todo, unas medidas de conciliación que acompañen y reconozcan la maternidad. Siete de cada diez mujeres tendrían más hijos si contaran con medidas de conciliación que no penalizaran su salario. Debemos plantear políticas públicas que protejan a las familias.

¿Qué le diría a las madres primerizas o que aún no lo han sido pero quieren serlo?

Que la M de madre no chafe a la M de mujer, que abracen la transformación que vivimos tanto física como mental pero sin perder la identidad, que se rodeen de amigas, que pidan ayuda cuando sientan que no pueden más y que se den permiso para fallar, porque la madre perfecta no existe.

¿Cree que habrá un cambio y llegará la paridad real’?

Soy optimista. Creo en el poder de las redes, del activismo, de las voces que no se callan. Las generaciones más jóvenes cuestionan más los roles que hace unos años y comunidades como la de Malasmadres ha trabajado diez años para visibilizar una realidad de la que no se hablaba pero que pesaba mucho sobre los hombros de las mujeres.

¿Cómo es el ‘feedback’ con su comunidad?

Es lo que da sentido a todo. Después de una charla siempre nos dicen ‘gracias por ayudarnos’. Estos mensajes demuestran la necesidad que tenemos de compartir nuestras experiencias, malestares, hacer comunidad, hacer tribu. El Club no existiría sin ellas.

¿Hay Malospadres también?

Sí, pero siguen callados. A los hombres corresponsables de verdad les falta dar un paso más y expresar, por un lado, los beneficios que les aporta estar presentes en casa y, por otro, aceptar que han sido y siguen siendo privilegiados porque el sistema ya se ha preocupado de que no pierdan sus privilegios. Muchas veces me preguntan, ¿para cuándo un Club de Malospadres? y siempre digo: cuando sientan la misma culpa y tengan ese sentimiento de Malpadre por no poder llegar a todo.