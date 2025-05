«Hay que frenar el efecto isla de calor que se está dando en las ciudades»

Rita Gasalla, arquitecta y presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable, CEO de Galöw Arquitectura Saludable, un empresa que lleva 25 años aplicando este concepto transformador en todo el mundo. Diseñando, construyendo y transformando viviendas y espacios en los que se prioriza la salud y el bienestar de quienes los habitan. Ha participado este miércoles en el I Encuentro sobre Arquitectura y Salud en Baleares que han organizado el Col·legi Oficial de Metges (COMIB) y el Col·legi d’Arquitectes (COAIB).

¿Cómo podemos hacer nuestros entornos más saludables?

Todo lo que nos acerque a la naturaleza nos beneficia. Traer plantas al interior, usar materiales naturales, una buena luz, y como primer parámetro esencial, cuidar la calidad del aire. Funcionamos con oxígeno, respiramos 15 mil litros de aire al día y la calidad del aire de los espacios interiores está entre 2 y 5 veces más contaminada que la del exterior. Es importante ventilar nuestras viviendas, en las que pasamos dos tercios de nuestra vida.

¿Y si no tenemos luz natural?

No todo el mundo tiene la suerte de tener una vivienda o un espacio de trabajo con luz natural, pero podemos contar con luz artificial que siga los ritmos circadianos, que vaya cambiando de color y de intensidad según va avanzando el día. Está demostrado que mejoran el rendimiento y la concentración y reducen los niveles de estrés y de depresión.

El ruido también es importante.

El confort acústico es esencial, es el segundo factor ambiental que más impacto tiene en la salud. El ruido exterior y el que producimos en el interior, con el lavaplatos, la lavadora o la nevera. Produce estados crónicos de nerviosismo y estrés, altera el sueño, afecta las capacidades cognitivas y aumenta la vulnerabilidad de los mayores, porque al oír menos tienen menos capacidad comprensora y se aíslan. Los ruidos intermitentes son los que más nos alteran.

Habla de cuidar los materiales.

Los materiales con los que construimos no son neutros, sobre todo los más superficiales, que emitien productos al aire. Hay que tener cuidado con rodearnos de plásticos porque al final el aire se contamina.

La crisis habitacional nos lleva a infraviviendas

Las condiciones de la vivienda son fundamentales para la salud y por ello es importante que se vaya legislando sobre cuáles son las condiciones mínimas de habitabilidad, qué viviendas se puedan alquilar por habitaciones o con unas condiciones mínimas de ventilación. Desde el Observatorio de Arquitectura Saludable trabajamos precisamente para que se produzca ese cambio normativo y que los edificios vayan proporcionando esas condiciones mínimas.

¿Os hacen caso?

Estamos muy contentos con la respuesta de las administraciones porque en general, cuando trasladamos nuestro discurso de cómo utilizar la arquitectura como medicina preventiva, tenemos una escucha activa. Trabajamos en el Observatorio a nivel estatal y con las comunidades autónomas para que este trabajo, que es tan importante, se enfoque de manera transversal. Y que gracias a sensibilización de la población y de las instituciones, se acabe produciendo este cambio normativo tan importante que es que los edificios no enfermen sino que ayuden a promocionar la salud. Incluso me atrevería a decir, a sanarnos.

¿Mejoramos en urbanismo?

En urbanismo saludable sí que hemos avanzado más y tratamos los tres estados del bienestar que definen la salud, el bienestar físico, mental y social. Es esencial promocionar espacios para el encuentro de las personas, para que los niños jueguen, para que los mayores estén acompañados de manera natural, espacios que nos permitan socializar. Tenemos que diseñar espacios cómodos y agradables a los que nos apetezca salir y relacionarnos, por nuestra salud física y mental.

También adaptados al nuevo escenario climatológico.

En el escenario que tenemos de calentamiento global es importantísimo frenar el efecto isla de calor que se está produciendo en las ciudades con zonas verdes, vegetación, láminas de agua, pavimentos porosos y elementos que ayuden a que la ciudad no se sobrecaliente y que las personas que no tengan acceso a una climatización no sufran esas temperaturas tan extremas. En cada edificio de nueva construcción y en grandes rehabilitaciones hay que incorporar medidas y materiales que contribuyan a mejorar la temperatura en su interior de forma natural

¿Es Palma una ciudad amable?

Es una ciudad privilegiada puesto que tiene el mar, que es un espacio natural cien por cien curativo y la montaña muy próxima. Hay vegetación, espacios peatonales… Fomentar el paseo o el uso de la bicicleta es esencial para frenar el sedentarismo y tener un aire más limpio.