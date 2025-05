«Mayo está siendo muy malo para los restaurantes de Mallorca», lamenta el presidende de Mallorca CAEB Restauración, Juanmi Ferrer. En este sentido, precisa que entre semana las reservas han caído entre un 40 % y un 50 % en las zonas turísticas; mientras que durante el fin de semana lo han hecho un 10 %. A esto hay que añadir que han sufrido una caída de ingresos, de entre el 10 % y el 20 %, durante el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ferrer señála que sólo han tenido dos días buenos en lo que va de mes, el 1 y 2 de mayo, coincidiendo con el puente del Día del Trabajo. «El resto de mes está siendo lamentable y no esperamos que la situación vaya a mejorar, al menos, hasta el 25 de mayo. Por tanto, damos el mes por perdido», expone.

El presidente de Mallorca CAEB Restauración asegura que esto está ocasionando un daño muy importante a las empresas, muy difícil de paliar salvo que los meses y octubre sean muy buenos. «No contábamos con este inicio de la temporada, hay que remontarse muchos años atrás para encontrar una tan mala», asevera.

En este sentido, incide en que los empresarios arrancaron el inicio de la temporada con unas previsiones que no se han materalizado. «Realizamos contrataciones de personal que no se corresponden con las necesidades que tenemos», expone. Respecto a la posibilidad de que haya despidos, responde que no, al menos, de momento. «Los empersarios intentaremos aguantar en la medida de lo posible, aunque eso va en detrimento de nuestra cuenta de resultados», señala.

Contención de precios

Con la finalidad de hacer frene al descenso de clientes, Ferrer explica que los restaurares han apostado por una contención de los precios, aunque argumenta que ya tienen márgenes muy estrechos debido al incremento de costes (alimentos, bebidas, alquiler, personal...).

Preguntado por la causa de la cadía de ingresos que están padeciendo, responde que hay varias. Una de ellas puede ser el mal tiempo, que ha desincentivado a los comensales a salir a comer o cenar. Además, añade que el encarecimiento de los vuelos y hoteles hace que los turistas tengan menos dinero para gastar en destino, por lo que reducen las salidas a los restaurantes. Pese a todos ello, Ferrer confía en que la temporada mejore, aunque ven difícil igualar la del año pasado, que ya fue peor que la de 2023.