Vox alerta del «caos» que generan los atascos en Baleares pero los desvincula de la presión turística

La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, ha alertado del «caos» que generan los atascos en las carreteras de Baleares, especialmente en los accesos a Palma, pero ha desvinculado esta situación de la llegada de turistas en temporada alta. Así se ha expresado este miércoles en una rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces, en la que ha lamentado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, no le diera en el pleno una respuesta concreta cuando le preguntó por la necesidad de invertir en infraestructuras.

Cañadas ha subrayado la necesidad de «forzar» al Gobierno central a invertir en las infraestructuras de Baleares y de apostar por la coordinación entre las instituciones. Todo ello, ha considerado, serviría para «aliviar» los atascos, principalmente en Palma, que ha desvinculado de la llegada de turistas en temporada alta. «Un estudio certifica que el 80 por ciento de los atascos es con coches de residentes», ha apuntado.

Un plan ambicioso de infraestructuras, ha defendido, ayudaría a no tener una «sensación de saturación durante todo el año, porque no es solo cuando vienen los turistas. Tenemos que pensar a medio y largo plazo, y no siempre hacer políticas cortoplacistas y quedarnos con ganar unas elecciones. No podemos vivir con infraestructuras del siglo XX en el siglo XXI, y más con el crecimiento de población que tenemos previsto», ha dicho.

Solventar el «caos» que hay «en todas las carreteras» y que «imposibilita llegar a tiempo a los sitios», ha propuesto Cañadas, pasaría no solo por ampliar los carriles, sino también por crear nuevas conexiones entre los municipios.