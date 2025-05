«A los estudiantes que estén indecisos sobre su futuro, les animo al cien por cien a que se planteen estudiar Formación Profesional. Desde el primer día estás con las manos en la masa, literalmente, y eso te da una experiencia y una visión del mundo real que no te da el bachillerato». Àngela Font tenía interés por formarse como cocinera y cuando terminó esa etapa obligatoria tomó la decisión de hacer un grado superior de Dirección de Cocina en el CIFP Juníper Serra de Palma. «Fue todo un acierto», confiesa orgullosa la joven, que está entre los 114 alumnos de las Islas que esta semana participan en la X edición de las BalearSkills.

«Es una experiencia muy intensa, con mucho trabajo constante, pero que te aporta muchísimo. Además de todo lo que te exige en preparación y esfuerzo», explica Font sobre estas pruebas que buscan visibilizar la FP y motivar a los estudiantes. «Es una forma de conocerte mejor a ti misma y reafirmarte en que estás haciendo lo que realmente te gusta», asegura la cocinera. «Quiero seguir formándome dentro del mundo de la gastronomía, porque es lo que realmente me apasiona. Además, me gustaría mucho explorar también el ámbito de la docencia. Ser profesora de cocina es algo que me ilusiona, poder enseñar a otros lo que yo he aprendido y seguir creciendo desde ahí», añade.

La alumna de Dirección de Cocina en el CIFP Juníper Serra, Àngela Font.

«A veces te dicen que el bachillerato es el camino más seguro, pero gracias a la FP he encontrado algo que realmente me motiva. No solo estoy estudiando lo que me gusta, también estoy aprendiendo con las manos, desde la experiencia real. Eso me da seguridad para cuando tenga que salir al mercado laboral», explica Haitam Benchaikh, que estudia un grado medio de Cocina en el IES Felanitx. «Siempre ha estado presente en mi vida, sobre todo la cocina árabe, que es parte de mis raíces. También me atrae mucho la cocina asiática por lo variada y creativa que es. Son dos estilos que trabajo bastante porque me permiten combinar técnica con cultura, algo que me interesa mucho», comenta el joven, que prevé seguir formándose y viajar para conocer otras gastronomías con el objetivo de algún día abrir su propio negocio. «Participar en las BalearSkills es una forma de aprender desde la práctica, de enfrentarte a situaciones reales y gestionar cosas como el ritmo de trabajo o la presión», afirma.

«Me está ayudando a perder el miedo escénico. Estás rodeada de público, con muchas miradas puestas en ti, y eso al principio impone. Pero también te prepara para el futuro», dice sobre las pruebas Carla Schwarz, estudiante de Gestión de Alojamientos Turísticos en el CIFP Juníper Serra. «Decidí estudiar este ciclo porque ya había trabajado en recepción y sentía que quería mejorar para poder escalar dentro del sector turístico. Gracias a la formación profesional, ahora siento que tengo las herramientas para hacerlo», señala la joven.