Juan Salas: «La situación es crítica, las solicitudes de ayuda no paran de aumentar»

El empresario Juan Salas ha asumido esta semana oficialmente la presidencia de Mallorca Sense Fam. Será el encargado de liderar la entidad en una nueva etapa en la que tiene claro que el foco está puesto en conseguir más recursos para mejorar y ampliar los servicios que ofrecen.

¿Qué lo ha motivado a asumir el cargo?

Conocí la entidad por amistades y porque con los Rotarys de Mallorca, desde hace dos años, entregamos a Mallorca Sense Fam tartas de cumpleaños a los niños de cero a 12 años. Ahí vi desde dentro cómo funcionaba la asociación y me di cuenta del gran trabajo que realizan.

¿Cuál es la situación actual?

Es crítica, como ha pasado en años pasados, las solicitudes de ayuda no paran de aumentar; aunque si ha habido un descenso en el número de beneficiarios en cuanto a alimentos de los fondos FEGA y FEAD. En 2024 se atendieron a 17.500 personas, que representan a 8.272 familias y llevamos una media mensual de 700 familias, unas 1.500 personas.

¿Ha cambiado el perfil de los usuarios?

Quienes acuden a nosotros son personas con que cobran unos sueldos precarios, hay un número elevado de migrantes pero también de españoles. En agosto del año pasado nos dimos cuenta que las familias que acudían de más de cinco miembros había descendido un orden del 40 % y las de un único miembro había aumentado un orden del 35 %. Desde los últimos tres años la primera nacionalidad en cuanto a beneficiarios es la colombiana, pero hace cinco era la española.

¿Qué retos hay en esta nueva etapa?

Llegar a más personas, no solo a las que atendemos los miércoles en el centro sino a las que atendemos a domicilio, gente de más de 65 años y discapacitados. Queremos incrementar las entregas, por lo que necesitamos más recursos. Nos interesa fortalecer el programa porque cada vez hay más gente mayor, que no se puede desplazar, con pensiones muy bajas, en situación de soledad no deseada y necesidades específicas. También tenemos que aumentar el voluntariado para las entregas a domicilio, porque están aumentando las solicitudes pero tenemos un déficit de personal.

¿Cómo se ampliarán los recursos?

Con campañas dirigidas a las empresas y los particulares. Por cada donación que hacen pueden conseguir el certificado de la desgravación fiscal en impuesto de sociedades o en el IRPF, respectivamente. Además los voluntarios realizan actividades para recaudar como mercadillos y conciertos solidarios.

Más de diez años de andadura, ¿Cómo ha evolucionado la entidad en este tiempo?

Se empezó prácticamente con diez familias y se atendían las derivaciones que hacían las parroquias. En 2010, se organizó como asociación y distribución de alimentos en el sentido de tener un almacén en condiciones. Se comenzó a recibir donaciones de particulares, empresas y eventos. Hemos ido creciendo poco a poco y ha sido gracias a la ayuda de los voluntarios. Mallorca Sense Fam solo tiene dos personas asalariadas: el chofer de la furgoneta y la personas que limpia el almacén.

¿Se esperan cambios en el futuro?

Los beneficiarios se mantendrán o seguirán aumentando si seguimos con la situación de los alquileres y calidad de vida. Cada vez llegan más familias de varios miembros y por tanto tienen más necesidades. A nivel de la organización, mejoraremos y ampliaremos el servicio dentro de nuestra capacidad, pero creo que funciona como un reloj.