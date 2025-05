Europa da el primer paso abolir la prescripción de todos los delitos sexuales infantiles

El Parlamento Europeo ha dado este martes 13 de mayo el primer paso en firme para proteger a los menores frente a los delitos sexuales en Europa y aboga por «abolir» los plazos de prescripción establecidos en todos los países de la Unión para garantizar que las víctimas tengan todo el tiempo que necesiten para denunciar. Asume así las tesis de Brave Movement, un movimiento centrado en supervivientes que tiene como objetivo luchar por el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir una vida segura y digna, libre de violencia sexual. La mallorquina Patricia Cardona es una de sus máximas representantes y asesora desde hace meses a Bruselas para combatir esta lacra.

Cardona rompió este martes a llorar por la emoción de saber que las víctimas han sido escuchadas. El documento marco de la nueva directiva aún tiene que superar dos votaciones más, pero el de este martes es un paso de gigante que marca un hito en su lucha. No solo pone sobre la mesa la abolición de los plazos de prescripción, también reconoce la figura de los «supervivientes» para garantizarles la ayuda que necesiten sin necesidad de pasar por los juzgados.

«¿Qué es más grave que te viole el vecino o que tu padre te acaricie la vulva durante años? No podemos clasificar el abuso basándonos solo en la parte física porque todos los abusos sexuales infantiles son muy graves. Por eso es imprescindible que los abusos sexuales a niños no prescriban en ningún caso», explica la mallorquina.

Cardona es una de las millones de personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia y que nunca llevó su caso ante la justicia. También es una tenaz defensora, por experiencia, de la figura del superviviente, figura que ahora la Unión Europea ha incluido en el informe que dará lugar a la revisión de la directiva actual. «En el preámbulo incluyen la definición de superviviente que nosotros pedíamos. Esto es un hito. Eso supone que las víctimas, hayan denunciado o no, podrán recibir un apoyo y una ayuda, porque para poder sanar, que no sé si algún día llegaremos a sanar, pero como mínimo para poder tener una vida satisfactoria se necesita mucha ayuda y terapia. Hay muchas personas incapaces de enfrentarse a un terapeuta y revivir el pasado, porque es difícil encontrar un terapeuta que te sepa sacar del pozo y guiar bien. Cuando se den estos pasos en Europa paar que los supervivientes podamos recibir esa ayuda de manera gratuita, los terapeutas se van a tener que formar sí o sí y para hacerlo nos van a tener que escuchar», explica entusiasmada.

Recuerda que la mayoría de personas que han sufrido abusos sexuales infantiles no denuncian nunca. «Es muy difícil enfrentarse a un sistema judicial que no está preparado para escucharnos y entendernos. Es algo que vemos todos los días. No se toman en serio la mayoría de casos, sobre todo la voz de un niño. Tiene que haber evidencias físicas aterradoras para que se les tenga en cuenta y aún cuando eres adulto te cuestionan todo», reflexiona.

El lunes 16 de junio se someterá a votación la última versión del texto de la directiva europea y Brave movement seguirá asesorando a los líderes europeos en el proceso de desarrollo de un reglamento que garantice su aplicación en todos los países de la unión.

La semana pasada Cardona se reunión con el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE), el español Javier Zarzalejos. «El Parlamento europeo es muy ambicioso con esta directiva, pero sabemos que habrá que tener negociaciones con los estados miembros porque a algunos les cuesta adoptar una ley marcada por Europa, aunque en el fondo estén de acuerdo con la no prescripción», dice la mallorquina. Seguiremos haciendo un trabajo de activismo y justicia para que se pueda aprobar», concluye la activista.