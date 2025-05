Hendrix en Mallorca: ¿Usted también jura que estuvo allí?

Si damos una patada a una piedra seguramente saldrán mil mallorquines que juran haber visto la actuación de Jimi Hendrix en Mallorca el 15 de julio de 1968, la única del artista en España. Lo cierto es que al menos la mitad estará mintiendo, probablemente aún más. ¿Qué ocurrió aquella noche realmente en el Sargent Peppers? Sandro Fantini, subdirector de la sala, rememora para nosotros aquella noche, mientras trabaja en la escritura de su libro Qué tiempos aquellos.

«El Sargent Peppers fue la primera discoteca de España y tenía capacidad para unas 700 personas. Había abierto unos cuantos días antes, pero Hendrix la inauguraba oficialmente. Lo cierto es que entonces no le conocía casi nadie en España, mucho menos en Mallorca y gracias a que estaba la sexta flota americana en la bahía de Palma vinieron bastante marines. Aún así la sala no se llenó. Debía haber unas 350 o 400 personas y un 60 % eran marineros. El otro 40 % eran músicos mallorquines. Algunos dejaron de actuar para ir al concierto y salieron decepcionados. El fotógrafo Joan Perelló inmortalizó el momento», dice Fantini.

¿Qué ocurrió en el escenario? «Fue bochornoso, parecía que Hendrix tocaba para reírse del público, su actuación no convenció a nadie», en opinión del subdirector de la Sala. Recuerda que el músico estuvo una semana hospedado en el Hotel Victoria, aunque muchos lo sitúan de juerga en un lujoso chalet, y varias noches volvió al Sargent Peppers acompañado de sus ligues. «Una de esas noches llegó con un poco más de sustancia de lo habitual y le pidió a al guitarrista de los Z-66, Vicente Caldentey, que le dejara su guitarra. Volvió a tocar, pero para nada fue un segundo concierto como se ha hablado, se subió a tocar algún tema y le regaló a Vicente Caldentey uno de sus pedales para hacer efectos. ¡Ya te puedes imaginar lo que es tener un pedal de Hendrix!», explica Fantini.

Hoy se puede encontrar en Youtube varios vídeos que relatan y recuperan imágenes de las supuestas andanzas del músico en Mallorca, aunque el subdirector de la sala se muestra ciertamente escéptico. «He visto fotos publicadas en medios de toda España diciendo que son de esta actuación y el escenario que se ve no es el de Sargent Peepers. Se ha comercializado y especulado mucho con esta historia», avisa.

Jimi Hendrix pasó una semana en Mallorca.

Lo cierto es que el concierto del guitarra ha dado mucho más que hablar en los últimos 30 años, con Hendrix convertido ya en un mito, que en el momento del propio evento ¿Por qué vino a actuar a Mallorca? ¿Cómo le convencieron de tocar en la primera discoteca de España?

Se ha especulado mucho sobre la «bochornosa» actuación del guitarrista en Mallorca. Algunos mantienen la hipótesis de que tocó a desgana porque no cobraba nada, aunque el subdirector de la sala no puntualiza esta hipótesis. «El dueño de la sala, Mike Jeffery era junto con Chas Chandler, bajista de The Animals el mánager de Hendritx. El Sargent Peeper era una sociedad. José Maria Forteza tenía un 10 % de las acciones y Mike Jeffrey era el que ponía el capital. Le daba acciones a sus músicos que a cambio tocaban en sus discotecas. No sé qué capital debía tener Jimi Hendrix, pero no es verdad que no cobrara», dice Santini.

Si damos por cierta esta hipótesis habría que decir que el mítico guitarrista se cargó el techo de su propia sala y es que una de las leyendas que dejó para la historia, esa que tantos aseguran haber presenciado in situ, es que con el clavijero de su instrumento, en el frenesí de la actuación agujereó el techo de escayola de la discoteca que inauguraba ese mismo día. «No lo hizo a propósito. El techo de la sala realmente era bajo y con una escayola fina. Como hacía muchos movimientos con la guitarra hizo un pequeño agujero, pero fue por casualidad», relata Santini. «Tengo que decirte que antes de actuar se pegaron una esnifada considerable, también el técnico, que si no no le hubiera podido seguir», añade.

Jimi Hendrix con sus músicos de Experience en la sala mallorquina.

La mítica Sargent Peppers apenas estuvo abierta una década. Como cuenta su entonces subdirector fue la primera discoteca de España y marcó su época. Estaba en el número 1 de la plaza Mediterráneo justo al lado de la Plaza de Gomila. «Entonces en el apartado de permiso de actividades solo existían dos modalidades: sala de fiesta con atracciones y sin atracciones. La sala fue pionera en todo y abrió camino a otras. Hicimos una gran campaña comercial con vallas y camisetas. Incluso había boutiques en Madrid que venían a buscar las camisetas», afirma.

Por aquél entonces las llamadas ‘salas con atracciones’ solían ofrecer tres o cuatro actuaciones en directo por noche, la Sargent Pepers fue la primera en reducir su número introduciendo una cabina de DJ. «Los equipos de iluminación y música eran lo nunca visto. Vinieron un técnico de sonido y otro de luces, cargados con luces raras, y montaron una cabina de Disc Jockey, la primera de una sala en Mallorca», rememora el que fuera su subdirector. Un año y medio después de la actuación de Hendrix Fantini dejó la discoteca y se marchó de gira con los Z76 por toda España.

De aquellos tiempos de leyenda poco queda hoy en Palma. «Es triste, porque cada vez quedan menos locales que ofrezcan música en directo. «Con Sargent Peepers los empresarios vieron que con una actuación y un DJ podían tener música toda la noche. Había la posibilidad de traer a gente muy importante. Por Sargent Peppers, Titos, Tagomago y Barbarella pasaron los mejores músicos del mundo: Ray Charles, Lionel Hampton, Tom Jones…», concluye.

Hoy prácticamente las estrellas internacionales de la música solo tocan en Mallorca si vienen a festivales y la escena local cada vez tiene más difícil hacer música en vivo.