Norma Duval en pleno 'caso Kühn': «Yo quiero pagar impuestos en España»

«Yo quiero pagar mis impuestos en España. He pagado toda mi vida y yo quiero colaborar aquí». La vedete Norma Duval hizo un decidido alegato fiscal en una entrevista en el programa 'Y ahora, Sonsoles' de Antena3. La actriz, salpicada por la imputación de su marido Matthias Kühn por ocultar cerca de 25 millones de euros a Hacienda no ha aludido al caso que se tramita en Palma ni ha sido preguntada por ello. Sí que ha entrado en cómo funciona su matrimonio con el magnate alemán, que reside en Suiza, mientras ella permanece en Mallorca. Además de la cercanía a sus hijos justifica que el motivo es fiscal: « Tengo amigas en Suiza que viven con una angustia tremenda. Tienen una aplicación para saber cuántos días llevan allí y si cumplen o no. Yo no quiero vivir con esa angustia. Llevo trabajando más de 50 años. ¿Cómo voy a pagar impuestos en Suiza?». Eso sí, advirtió: Ahora, no hay que pagar más de lo que toca pagar».

La vedete, en una hora de entrevista ha repasado toda su carrera, sus pérdidas y su vida personal y hasta ha promocionado la electroestimulación. Sin alusiones al 'caso Kühn'. Figura entre las querelladas iniciales por la Fiscalía como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por su marido, es decir, por aprovecharse de los fondos que Kühn habría escamoteado al fisco. Le ha calificado: «Es el amor de mi vida, por supuesto, aunque en la mía he vivido muchas vidas». «Me llama y quedamos, ¿qué fechas tienes? Porque él está muy ocupado y yo también. Una de las fechas en las su marido está liado será el ocho de julio de este mes, cuando tiene que declarar como investigado en los juzgados de Via Alemania. En la causa también están investigados los dos hijos del alemán y algunas de las transacciones también salpicaban al de Duval. «No se puede ser más generosa que Norma», despidió Sonsoles Ónega. Mientras, Kühn aguarda la decisión de la juez: si le aumenta la fianza hasta los 33 millones de euros o no.