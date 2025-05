PP y Vox rechazan una Proposición No de Ley sobre memoria democrática entre críticas de la oposición

El pleno del Parlament, con los votos contrarios de PP y Vox, ha rechazado una proposición no de ley (PNL) socialista en materia de memoria democrática entre reproches de PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos de «vender» la memoria democrática para aprobar unos presupuestos o para pactar con Vox.

La PNL del PSIB, defendida por el diputado Omar Lamin en la sesión plenaria de este martes, instaba al Govern a organizar un acto civil de sepultura y reconocimiento de las víctimas de la represión franquista en el 'Memorial de la Dignitat' en el cementerio de Palma, entre otras cuestiones.

La iniciativa ha sido rechazada con 30 votos en contra de PP, Vox y los diputados no adscritos Xisco Cardona y Agustín Buades, 24 votos a favor de Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y PSIB y una abstención de Llorenç Córdoba.

Por su parte, Lamin ha reprochado al PP que la memoria democrática «le moleste» y ha considerado que es Vox «quien tiene el mando del Govern y del PP». «El PP pone la memoria encima de la mesa como moneda de intercambio con los ultras», ha dicho.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon se ha pronunciado en esta línea, recriminando al Govern el «mercadeo con las víctimas y con todas las personas que sufrieron la represión». «Aceptan un chantaje para derogar una ley a cambio de tener unos presupuestos», ha criticado, en referencia a las exigencias de Vox para apoyar unas cuentas autonómicas.

De su lado, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha reprochado al Govern que acordara con la izquierda no derogar la ley para salvar dos decretos ley, pero que ahora reitere que esta ley no ha sido su prioridad.

«Cuando llegas a un cuerdo la vigencia es igual por ambas partes, por mucho que no fuera la prioridad del Govern», ha señalado, preguntando si el Govern «cumplirá con la palabra dada o aceptará los chantajes de Vox».

La PNL solicitaba también garantizar la solemnidad del acto y que incluyera elementos de reconocimiento público para reforzar los valores democráticos y la memoria histórica, así como promover la participación activa de la Comisión de Fosas y de la de Memoria Democrática de las asociaciones memorialistas y familias.

Por último, reclamaba al Ejecutivo que impulsara actividades educativas y culturales que contribuyan a la preservación de la memoria democrática y al reconocimiento de todas las víctimas de la represión franquista.

Asimismo, a través de una enmienda de Podemos, se instaba al Govern a crear un itinerario de memoria en el cementerio de Palma que incluye el 'Memorial de la Dignitat', el muro de la memoria, la estatura de la plaza de las familias, el árbol de la memoria y la tumba de Matilde Landa, siguiendo lo que establece la ley balear de memoria democrática.

Los 'populares' han presentado una enmienda para sustituir los puntos de la PNL por uno solo que instara al Govern a completar el proceso de exhumación e identificación de la víctimas de la Guerra Civil y del franquismo con la sepultura de las víctimas cuando el columbario habilitado para tal efecto esté adecuadamente condicionado y con un acto público con la colaboración de las familias y de la Comisión de Fosas y Desaparecidos.

Sin embargo, la enmienda no ha sido aceptada por el PSIB, lo que para la diputada 'popular' Cristina Gil «demuestra que hacen --los socialistas-- un uso partidista de las víctimas» con la presentación de la iniciativa.

Según Gil, el PSIB «pretende apropiarse» de las víctimas mientras que su formación considera que el protagonismo «debe atribuirse a las víctimas y sus familias». En este sentido, ha subrayado que el Govern hará efectiva una sepultura digna cuando el columbario esté habilitado.

«Es ahora, con un Govern de Marga Prohens cuando habrá un lugar revestido de la dignidad necesaria para dar sepultura a las víctimas», ha defendido.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha dicho al PSIB que son «una auténtica fábrica de franquistas», señalando que «no se hablaba tanto de Franco en este país desde el año 70 y pico». A su parecer, lo hacen porque «así no se habla de Begoña, del hermano, de Ábalos o del apagón».

«Enterrar con dignidad a las víctimas es entregar sus restos a las familias y que sean enterrados como las familias quieren hacerlo. Esto es hacerlo con dignidad, lo demás es instrumentalizar a las víctimas, que es lo que ustedes hacen», ha apuntado.