Educació permitirá que las familias pidan plaza de escoleta para hijos aún no nacidos

La Conselleria de Educació permitirá que las familias que esperan un hijo pidan plaza de escoleta en el curso 0-1 aunque el pequeño no haya nacido durante el proceso de escolarización. La intención es aplicar este mecanismo, que ya existe en Madrid, a partir del curso 2026-2027.

El Govern atiende con esto una petición del Ajuntament de Palma, y ya le ha comunicado sus intenciones. Desde Cort celebran que «garantiza el acceso a la educación infantil desde el principio» y «permitirá una planificación más eficiente» al prever con mayor antelación la demanda real de plazas, en palabras de la regidora de Educació, Lourdes Roca.

Este cambio era uno de los puntos del acuerdo programático entre el PP y Vox en Palma. La portavoz de Vox, Gari Durán, había insistido mucho en esta reivindiación: «Permitirá, en igualdad de condiciones, que cualquier niño nacido a lo largo del curso pueda inscribirse sin necesidad de esperar todo un curso».

Familia afectada

El plazo de solicitudes este año se cerró el 7 de mayo, pero antes se hacía por marzo. Las familias que esperasen un hijo con una fecha de parto posterior, aunque fuera por un solo día, se veían obligadas a presentar una solicitud fuera de plazo, aunque para septiembre el pequeño ya tuviera los cuatro meses. Implica no poder competir en el baremo con el resto de solicitudes. Es el caso de María: aunque ya tenía matriculada a una hija en una escoleta, no pudo pedir plaza para su hermano pequeño porque nació cuando ya se había cerrado el plazo. Por tener a un hermano ya en el centro hubiera tenido más puntos, que no computan fuera de plazo.

«La Conselleria sólo nos ofreció una plaza en el Arenal, que logísticamente era inviable para nosotros. Nos dijeron que si no la cogíamos perdíamos todos los puntos [por estar ya en la red]», cuenta. La familia tuvo que recurrir a un centro privado, llevando a los dos hermanos a escuelas distintas cada mañana (y sin poder acogerse a la gratuidad para el segundo hijo). «Te sientes muy desamparado sólo por la fecha en la que nace tu hijo», razona María.

Dudas en la patronal

Desde la Federación de Escuelas Infantiles de Pimeb dudan de cómo se implantará la medida porque faltan plazas en 0-1. Esas aulas son las más pequeñas, de sólo siete niños, por la especial atención que exige el cuidado de los bebés, explica José Luis Picó. Ante la posibilidad de que los no nacidos entren en la competencia por las plazas, se pregunta: «¿A quién hay que priorizar, a un niño que aún no ha nacido o a otro que ya está aquí y necesita la plaza para mañana? Si hubiera plazas para todos no habría problema».

Otra cuestión sobre la que llaman a reflexionar es la duración de las bajas de paternidad, «que son muy cortas»: «Parece que la conciliación sólo la hacemos las escoletas», lamenta Picó.

El modelo de Madrid

La Conselleria no ha querido dar detalles sobre este asunto, pero las fuentes consultadas apuntan a que se podría seguir el modelo de Madrid. Por ejemplo, para las escuelas infantiles del Ayuntamiento se permite hacer una solicitud de la siguiente forma: en el nombre los padres pueden poner 'No Nacido' o 'NN'. El sistema automáticamente asigna un código (NN más el mes de nacimiento y los apellidos de la solicitud). Si se desconoce el sexo del bebé, los padres pueden poner cualquiera de los dos, pero comunicarlo a la escuela cuando nazca para corregirlo si estaba equivocado. Hay que adjuntar un documento que acredite fecha probable de parto suscrito por un profesional sanitario.

Las solicitudes al Ayuntamiento de Madrid se realizan todas a la vez, pero los plazos de matriculación son diferentes en el caso de los no nacidos. La incorporación tiene que hacerse a partir de las 16 semanas; para demorarla es necesaria autorización expresa del Ayuntamiento. Para toda la Comunidad de Madrid, aunque también se pueden presentar solicitudes para no nacidos y éstos pueden entrar en una lista de admitidos, para formalizar la matrícula sí es necesario que el niño haya nacido.