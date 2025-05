Antoni I. Alomar: «Cualquier uso animal es un abuso»

El filólogo Antoni I. Alomar ha presentado este lunes su última obra L’abús dels animals a Mallorca als segles XIX i XXI, un alegato en defensa de los animales no humanos explotados por humanos, desde el punto de vista del veganismo y en contra del especismo. «La palabra ‘abuso’ es en realidad un eufemismo para hacer el título aceptable para quienes todavía no creen en los derechos de los animales y que cualquier uso es un abuso», ha explicado el autor.

Desde su punto de vista, la defensa de la explotación animal solo está sujeta a la tradición milenaria y a la «cultura entre comillas», ya que la misma no justifica otras cuestiones como la esclavitud ni la misoginia, por ejemplo. En la obra, además de ejemplos de explotación animal y hábitos alimentarios, Alomar ofrece una lista de autores, no reconocidos, que fueron precedentes de la «justicia» para los animales: «Personas que no han merecido en los libros de historia de nuestro país ni una línea», ha lamentado.

También habla de la llegada del veganismo a Mallorca: «Llegó con Ramon Verdaguer, abuelo materno de Joan Ramon y Maria del Mar Bonet», ha explicado; y desmonta creencias erróneas, como la falsa relación que existe entre el cerdo, Sant Antoni y la representación del santo. «Llevaba vida de ermitaño, por tanto de alimentación vegetal estricta», ha dicho. «El origen del cerdito de les beneïdes viene de la orden de Sant Antoni, que lo relacionó con el santo para fomentar las donaciones de este animal», ha criticado y añadido que «la asociación del santo con la protección de los animales es falsa, pero vino bien para el mundo rural tener un santo que les protegiera».

Sobre cómo ha evolucionado la explotación animal, ha dejado claro que la situación «es aún peor», pues «hay más gente concienciada» con el sufrimiento animal, pero «a la vez se ha creado un contramovimiento contra el veganismo».

«La industria cárnica tiene granjas con miles de animales que tienen vidas miserables. Antes había pequeñas explotaciones, donde la relación era más estrecha entre cuidador y animal, aunque el animal se sentía decepcionado porque quién le cuidaba lo vendía y mataba. Ahora, hay animales que solo ven la luz al ir al matadero», ha señalado. Al margen de esta industria, ha indicado como explotación que sigue vigente: el uso de galeras tiradas por caballos, los delfinarios, las corridas de toros y el mundo de la equitación.