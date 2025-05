Asinem advierte de que tener placas y baterías no implica ser autosuficiente en un apagón

La Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (Asinem) ha advertido de que tener placas solares y baterías no implica automáticamente ser autosuficiente ante un corte de red eléctrica porque, en muchos casos, los sistemas fotovoltaicos residenciales no están preparados para funcionar en «modo isla».

La entidad ha realizado esta advertencia en un comunicado, ante las dudas generadas por el reciente apagón que afectó a más de 50 millones de personas en la península, y ha señalado que en los sistemas fotovoltaicos residenciales «la mayoría de inversores se desconectan al no detectar la red eléctrica».

Aunque Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se vieron afectadas -debido a que operan con sistemas eléctricos independientes-, Asinem advierte de que, en caso de fallo en el suministro eléctrico, es imprescindible contar con un sistema de emergencia o 'backup', adecuadamente configurado, que permita el funcionamiento independiente de la red, el llamado «modo isla». Todo ello acompañado de los permisos correspondientes y una instalación dimensionada. El presidente de Asinem, Francisco Javier Piña, ha recomendado «siempre contar con asesoramiento técnico especializado antes de instalar soluciones de autoconsumo», porque «la seguridad, legalidad y viabilidad real del sistema deben estar garantizadas».

Explican que, en el apagón del 29 de abril, lo que más generó incidencias no fue el momento del apagón en sí, sino el reinicio de la red, que provocó sobretensiones en numerosos equipos. Este fenómeno ha causado averías significativas en electrodomésticos, sistemas informáticos y maquinaria sensible. Ante esta situación, las aseguradoras están adelantando la gestión de siniestros tanto en hogares como en pymes, en un contexto de incertidumbre generalizada, ya que no está claro a quién corresponde la responsabilidad directa de estos daños, algo que complica los procesos de reclamación y cobertura.

Asinem insiste en la importancia de informarse correctamente, especialmente ante el crecimiento acelerado de instalaciones fotovoltaicas con baterías, motivadas por el interés en la eficiencia energética. La asociación señala que el apagón pone de manifiesto «la necesidad urgente de avanzar hacia un modelo energético más coordinado, con una mayor inversión en infraestructuras eléctricas y en soluciones de autoconsumo bien planificadas y profesionalizadas».