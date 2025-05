Javier Sola: «Un convenio de hostelería no se debería tener que cerrar en solo cuatro meses»

Javier Sola (Madrid, 1979) es uno de los asesores presentes en la negociación del convenio de hostelería. En este caso, su despacho, Cuatrecasas, defiende los intereses de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), aunque insiste en que el documento que salga de todo este proceso debe velar por «el interés de todos». Experto en litigación laboral y práctica judicial, Sola defiende la importancia de trabajar con calma y sin presiones para definir un convenio de hostelería moderno en beneficio de empresas y empleados.

Conversaciones encalladas y una subcomisión agilizadora que arranca el lunes. ¿Las posiciones están tan alejadas como parece?

La parte social está enrocada en un incremento que consideramos excesivo y sin fundamento. Proponen desde el principio un 19 % en tres años y no se han movido de ahí. Nosotros hemos justificado que el convenio está situado en valores de mercado, por encima del IPC y protegiendo el poder adquisitivo de los trabajadores.

¿Los sindicatos tienen la batalla del relato ganada en un contexto de una temporada tras otra con récord de facturación?

Facturación no equivale a beneficio, porque una empresa puede facturar mucho y tener cero beneficio porque ese año ha hecho una gran inversión. Basar un incremento del 19 % en que la cosa va muy bien tiene poco fundamento. Los suyos son argumentos que se utilizan desde la generalidad y el desconocimiento de los datos reales.

Se acusan mutuamente de inmovilismo.

Los hoteleros han puesto una cifra encima de la mesa que se puede incrementar en función de cesiones o de la justificación que haga la parte social. Decimos que hay inmovilismo porque la parte social no se ha movido del planteamiento inicial, nosotros sí. Creo que cuando rompamos el cascarón del tema salarial podremos negociar con más tranquilidad todo lo demás.

¿El nuevo convenio paliará los problemas de reclutamiento?

Tienes que hacer el sector atractivo porque la gente ya no viene a Baleares por la vivienda y los precios en general. Por otro lado, los hoteles son libres de pagar más de lo que estará en el convenio. Quien quiere mejor personal paga más. Y esto lo vemos sobre todo en hoteles de nivel con personal de primera. Cuanto más pagues, mejor. La misión del convenio es fijar unos mínimos buenos y luego que el mejor se vaya con el que pague más y ofrezca mejores condiciones.

¿El debate estatal sobre la reducción de jornada está dificultando las cosas?

No, porque la regulación que prevé el Gobierno no está aprobada y, por tanto, no se contempla en el convenio. Junts es quien tiene la llave para que el trámite parlamentario vaya engrasado y se acabe aprobando, pero parece que ahora mismo entre los empresarios catalanes hay una negativa generalizada a que se apruebe.

Aquí les han pedido una reducción todavía mayor.

De 35 horas. No lo contemplamos, es absolutamente inviable. Además, la propuesta es general, no fundamentada ni acompañada de mecanismos que permitieran implementar la medida.

¿La reducción que plantea el Gobierno es viable?

Es un reto. Plantea un problema brutal, porque tienes que mecanizar una serie de instrumentos jurídicos que te permita reducir de 40 a 37,5 horas. Y esto es un esfuerzo jurídico y de implementación en las empresas. Futuro tendrá el que la política quiera. Sería viable porque fórmulas jurídicas van a existir, pero sería injustificado, opino.

¿Las especificidades baleares lo hacen más difícil?

Lo dificultaría muchísimo porque en el sector turístico estamos en situación de pleno empleo donde las jornadas ya están al máximo y los trabajadores lo que quieren es gastar todo el tiempo posible de trabajo para tener la mayor retribución posible. Sí que hay mucha preocupación con respecto al coste que suponga. Nosotros también hacemos depender el incremento salarial del posible coste que puede suponer la reducción de jornada.

¿Está atascado el estudio de carga de trabajo de las kellys?

Se han producido diferentes circunstancias que han ralentizado las mediciones. El primero es el cambio de Govern, que retrasó las ayudas al Ibassal para la formación (no llegaron hasta febrero de 2024). Se debía adaptar la metodología de medición, en eso estaban de acuerdo todas las partes. Y luego también se han producido cambios en los sindicatos que han dilatado todavía más el proceso.

¿Hay temor por la posibilidad de huelgas y/o movilizaciones?

No creo que estemos en ese punto. Para que haya huelga se tienen que llegar a una situación crítica, realmente grave. Es disparatado e incluso irresponsable hablar de huelgas en este momento. No estamos en ese punto. Otra cosa es que sea un elemento de presión.

¿Se sienten ya negociando contra reloj?

Un convenio colectivo dispone legalmente de un año para negociarse. Ningún otro sector lo negocia en un periodo exprés de cuatro meses, pero aquí tenemos una cultura de que en hostelería se tiene que negociar cuatro meses antes de la temporada. Un convenio de este tipo merece tiempo. Además, se va a pagar retroactivamente todo, por lo que los trabajadores no deben estar preocupados.

Estamos aún en plazos razonables, pues.

Sí porque es poquísimo tiempo. Merece la pena que un convenio moderno no se negocie en cuatro meses ni se empiece a hablar ya de parón o de huelgas… Ellos mismos se dan cuenta de que a lo mejor no lo cerramos ni en julio.

¿Vería justificada una mediación del Govern como reclama el PSOE?

Hay que dejar la negociación colectiva en manos de los profesionales. La Administración no es un sujeto legitimado; puede intervenir si se le solicita o en caso de bloqueo serio. Y no es el caso actual. Diría que justo ahora es cuando estamos empezando a negociar.