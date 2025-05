«En vez de comprar armas, el gobierno debería invertir en médicos y en medios»

En 2021, a Mari Carmen Abraham, de 48 años de edad, le detectaron en su pecho izquierdo un cáncer triplenegativo, invasivo, agresivo y metastásico. «La noticia me la dieron el día de mi 45 cumpleaños», recuerda.

Tras el diagnóstico, llegaron las sesiones de quimio, los preparativos para la extirpación del pecho y su posterior reconstrucción… «Fue duro -recuerda Mari Carmen-, pero lo superé. Eso sí, tuve que hacer revisiones cada tres meses. También me aconsejaron que hiciera gimnasia para fortalecer el pecho y la movilidad del brazo, cosa que hago varios días a la semana».

Hace unos meses, le hicieron una mamografía en el pecho derecho, «encontrándome unos pequeños bultos en los que detectaron algo sospechoso. La doctora, para salir de dudas, me mandó a que me hicieran unas pruebas. Una ecografía de mama. Eso sucedía en diciembre del año pasado, hace seis meses…».

-¿Y cuál fue el resultado?

-No hay resultado, porque a día de hoy no me han hecho la prueba, por lo que la oncóloga, por quinta vez, se me ha visto obligada en retrasarme la cita. Sí, he acudido cinco veces al hospital a que me la dieran, pero cada vez me han dicho lo mismo: está colapsado, pues no hay personal suficiente, ni tampoco aparatos. Y sin prueba hecha, la doctora no puede decirme si esos bultos son graves o no. Y lo peor, que desde entonces ya ha pasado medio año. Y eso que soy paciente preferente -sonríe con amargura-, dada la gravedad del problema que tengo, y más si tenemos en cuenta que el anterior tumor era grave. Pero, pese a todo, sigo sin poder pasar de la ventanilla que dan citas. Hablo con la persona que está en ella, que mira en el ordenador, y me dice que lo siente, pero que está todo saturado, por lo que tengo que ir otro día. ¿Otro día?, me digo…. Igual dentro de unos días estoy muerta. Porque no es lo mismo tener un cáncer que un resfriado.

-¿Entonces…?

-Pues a seguir esperando y a ver qué pasa. ¡Qué remedio, ¿no?! Porque no soy la única, sino que hay más gente en mi situación. Todo por falta de personal, todo por falta de material… Sin embargo, llama poderosamente la atención que mientras tenemos estas carencias, que son vitales, Palma compra el edificio de GESA por no se cuentos millones para construir no sé qué, también quiere arreglar la Plaza Major… Por otra parte, el gobierno español habla de no sé cuántos miles de millones para comprar armas… Pero de que no haya médicos suficientes, ni equipos, no se habla. Y eso ocurre aquí y en cualquier comunidad española. Pero como si nada -hace una brevísima pausa y…- ¿Sabe lo que le digo…? Pues que no veo una rápida solución, que solo puede llegar de la mano de los políticos, pero… ¿Sabe lo que pasa? Pues que si el político, o un familiar tuviera cáncer, no tendría ningún problema. Pasaría por delante de todo el mundo para realizar cualquier prueba. O, como se puede pagar un seguro privado, iría a la clínica privada. Lo único que le haría pensar en que son necesarios más médicos y medios, es si viviera lo que está viviendo a la hora de pedir un cita, que muchas veces no se la dan, un enfermo de cáncer, o uno de ALA, a los que también tienen muy abandonados, pero como no lo va a vivir, o no lo van a vivir como el ciudadano de a pie, este sigue completamente desamparado, escuchando una y otra vez, cuando va a pedir cita, lo de «lo siento, pero está saturado. Vuelva otro día». Y no exagero, eh. Si no, quiénes mandan, que se pongan en la ventanilla y escuchen lo que nos dicen a los enfermos cuándo vamos a pedir hora.

-¿Vd. trabaja?

-No, ¡que va! No puedo. Me declararon discapacitada, tras tener que esperar un año a que me hicieran las correspondientes pruebas que evaluaran mi estado. Eso significa que dejé de trabajar, lo que se tradujo en que dejé cobrar. Sí, de acuerdo, por la discapacidad me dan una mensualidad, unos seiscientos euros, que nada tiene que ver con lo que cobraba, mil quinientos, con lo cual he de pagar el piso, la luz, el agua, la comida, la ropa, los imprevistos… Y encima, lo demás.

-¿Lo demás…?

-Sí, la zozobra e incertidumbre en la que vives pensando que el cáncer pueda regresar, o como en mi caso, pensando también qué puedo tener en el pecho derecho en el que han aparecido unos bultos sospechosos. Y eso lo pienso yo y lo piensan otras personas en mis condiciones. Aparte, el cáncer curado deja también secuelas en forma de dolores. Hoy, por ejemplo, es tal el dolor que tengo en la pierna que apenas puedo caminar. También, en mi caso, que igual les pasa a otros, el tratamiento que llevo diariamente, sobre todo el oral, es doloroso, y lo peor, que los analgésicos que tomo no me alivian. Y encima no saben lo que tienes, porque el Estado o la Comunidad no pone más médicos y más medios.

-¿Qué opinas de las campañas que se hacen contra el cáncer?

-Me parecen muy bien lo del Día del Cáncer, lo del pañuelo rosa, las ayudas que se reciben de particulares para esa lucha. Es más, todos los enfermos estamos encantados de cómo nos tratan de bien los médicos, enfermeras y demás personal de los hospitales…Pero lo suyo es que los gobiernos, sean locales, autonómicos o de la nación, se implique más. Que se olviden de compras de armas, de edificios para convertirlos en ni se sabe, y que doten a la Medicina en general del personal médico y de medios necesarios, en vez dejarlo cómo está, que es una vergüenza. Además…

-¿Qué?

-Hace algo más de una semana se produjo un apagón general, cuyas causas, dice el gobierno, no se saben, pues son necesarias no sé cuántos millones de operaciones matemáticas y físicas para saberlo, pero, añade el presidente Sánchez, «no vamos a parar hasta encontrar esas causas». Pues bien, resolver el problema médico de este país, y de esta comunidad, es menos complicado que el del apagón, pues se sabe cuáles son las causas: falta de personal clínico y falta de medios. ¿Por qué no se ponen en ello y lo solucionan? Desde luego sería menos costoso que comprar armas a Israel, o a quién sea, y también más efectivo. Pasa que me da la impresión de que no están por esa labor.