'Confía': Historias de éxito laboral de mujeres migrantes

El programa Confía, de la ONG mallorquina Treball Solidari, nació en 2011 a raíz de la crisis financiera. La entidad venía de trabajar en la cooperación internacional desde el año 2000 y empezó a ayudar a personas de Mallorca, dándoles formación y acceso a financiación para sus pequeños negocios.

«Damos microcréditos para que lo inviertan, algo muy novedoso porque las ONGs de aquí no dan crédito. Empezamos con una pequeña cartera de 30.000 euros», recuerda el director del programa, Toni Sierra. Confía se basa en dos pilares: motivación y compromiso y está dirigido a mujeres, emprendedoras y en riesgo de exclusión financiera.

«Se comienza con un crédito de un importe de hasta 1.200 euros. Cuando devuelven el primero, pueden acceder al segundo de hasta 2.500 euros» y así sucesivamente. «Por eso se dice que son créditos revolventes y progresivos», apunta Sierra. Las mujeres se reúnen por grupos cada dos semanas. En éstos se busca crear vínculos de compromiso y solidaridad entre ellas. Durante los encuentros, reciben formaciones y se aprueban y entregan los créditos. La entidad es la que aprueba las solicitudes, pero es el grupo el que tiene que ratificarlas: «Si una sola compañera considera que no se debe entregar, la otra mujer no va a recibirlo». Un supuesto poco habitual. En caso de que un crédito no se devuelva, se activa un mecanismo de control: «Para que una reciba el crédito, sus compañeras tienen que estar al corriente de pago; si alguna no ha pagado su cuota, la que recibe el préstamo deberá anticipar 50 euros por cada cuota que haya morosa», expone Sierra.

Hace casi 14 años que el programa está en marcha: «Nos dijeron que los grupos no iban a funcionar», ironiza. Empezaron con cuatro equipos en Palma y van a cerrar el año con más de 40 repartidos en Mallorca, Barcelona, Santander, Valladolid y Madrid. Han pasado de una cartera de 30.000 euros, en los inicios, a una de 800.000 euros. Además, recientemente el proyecto ha conseguido un certificado de buenas prácticas de la Comisión Europea en gestión de microcréditos, que sumado a los «buenos resultados» les otorga la garantía del Fondo Europeo. En este sentido, hasta el 80 % de los créditos que no pueda recuperar la entidad, será reembolsado por la Comisión. «Vamos a poder atender a más personas y arriesgar más. Tenemos previsto ampliar la cartera al doble y para el año que viene será de 2,5 millones de euros».

Solo en Mallorca, el programa cuenta unas 350 usuarias, ya que no hay durabilidad de permanencia. Algunas llevan una década en él. Además, Treball Solidari ha creado recientemente tres equipos más en Menorca y prevé constituir cuatro más en Eivissa, gracias a la colaboración del IB-Dona. En la Isla, ya hay en marcha más de 20 agrupaciones; una de ellas es la de las ‘Elastic girls’, que se reúne los miércoles por la tarde. Esta formado por unas diez mujeres, todas tienen un crédito en estos momentos, menos una que acaba de incorporarse.

Varias mujeres del grupo 'Elastic girls' durante una reunión. Foto: A. SEPÚLVEDA

Negocios reales

Maria Neide Barbosa tiene 64 años, es brasileña y participa en Confía desde 2018. Llegó a Mallorca en 2006 y tiene una peluquería, Neide Brasil, en Pere Garau. «Cuando estaba en Brasil, tenía contratada a una chica que hacía las uñas conmigo y me decía que si me venía a España me haría rica, así que decidí venir», recuerda. «Cuando llegué, fue complicado porque no tenía documentos. Me llegaron a detener y pasé una noche en el calabozo. Pagué una multa de 3.000 euros y ahora el Gobierno quiere que me quede porque genero ingresos», bromea. Conoció Confía a través de una amiga que era usuaria del programa.

Maria Neide barbosa, en su negocio. Foto: M. À. CAÑELLAS

Su primer crédito fue de 600 euros y los usó para comprar productos para la peluquería. Desde entonces, «todo fue aumentando». Cambió de local a uno más grande, el que tiene ahora alquilado, que cuenta con sala de estética: «Para mi Confía lo es todo. Ayuda a muchas personas». De hecho, varias de las mujeres que están ahora en proyecto forman parte gracias a Maria Neide. «Hay varias chicas que trabajaban en mi peluquería de forma clandestina y yo las apoyé para que vinieran a Confía», dice orgullosa.

Meryin Bohórquez tiene 49 años, es colombiana y lleva en el programa desde el año pasado. Llegó a Mallorca en 2019, en su país era contable y se define como una «emprendedora innata». «Cuando llegué, empecé de cero como todos. Sabía que sin documentación no podía ejercer mi profesión e hice como todos, trabajar de otra cosa», relata. «Mi idea era, tan pronto como tuviera la documentación empezar un negocio. Tuve mi permiso de residencia y trabajo en 2021 y una amiga me había hablado de este proyecto. Así que ingresé en enero de 2024». El pasado septiembre montó un supermercado, Premium Market, situado en Son Rapinya.

Meryin Bohórquez en su supermercado. Foto: T. AYUGA

«Fue supremamente difícil iniciar pero, gracias a mi formación, he podido adecuarlo a más servicios. Hago envíos de dinero, pagos, todo lo que tiene que ver con telefonía móvil y a parte tengo el colmado y productos latinos», enumera. Según dice, le gusta formar parte del programa, sobre todo por la parte financiera: «Lo atractivo son los préstamos, porque es muy difícil a nivel bancario que te concedan uno. Yo lo intenté y no pude. Con Treball Solidari, así sea poco, sirve para iniciar».

El primer crédito que le concedió la entidad fue de 1.200 euros, los cuales uso, como Maria Neide, para comprar más productos. «El negocio lo monté con dinero traído de Colombia, el préstamo fue un empujón», aclara. «Para mi este impulso es súper importante, ya voy por el segundo crédito. Además, las asesorías son muy útiles, porque independientemente de que yo tenga conocimientos en emprendimiento y contabilidad, porque nos refrescan muchas cosas».

«A parte, que estamos en un país que es distinto al nuestro y, aunque manejamos todo legalmente igual, tenemos que adecuarnos a las palabras técnicas de aquí, al lenguaje». Según dice, «ella se sabe defender» porque tiene conocimientos previos pero, otras compañeras no tienen por qué tenerlos y valora que el programa sea «tan completo» en cuanto a la ayuda que brinda.