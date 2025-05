Armengol avisa que «Menorca y Baleares no están en venta»

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha asistido este sábado, día 10 de mayo, a la clausura del 15 Congreso del PSOE Menorca, donde ha advertido que «Menorca y Baleares no están en venta» y ha vuelto a reclamar que se limiten los precios del alquiler aplicando la ley estatal de vivienda.

En nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que la secretaria general de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, han asistido a la clausura del 15 Congreso del PSOE Menorca, en la que se ha proclamado el nuevo secretario general de la federación insular, Pepe Mercadal, así como la nueva Comisión Ejecutiva que lo acompañará.

Durante el acto, Armengol ha marcado como objetivo «ganar las elecciones del 2027 y volver a gobernar para transformar la vida de la gente a mejor, porque es más necesario que nunca».

La secretaria general del PSIB-PSOE ha destacado como el socialismo menorquín es «un emblema» para el resto de islas, por «la forma de entender esta isla, la vida, la sociedad, la economía, el territorio, desde el respeto al presente y pensando siempre en el futuro, y por eso hace años se planificó el territorio de forma cuidadosa pensando en lo que podía venir después». Por eso, Armengol ha criticado que «haya un Gobierno presidido por Marga Prohens que hace que Menorca esté sumisa a los intereses mallorquines que ella representa, con un presidente del Consell de Menorca incapaz de decir nada en defensa del modelo de isla que siempre se ha defendido».

Dos años después de la llegada del PP a las instituciones, «no se oye para nada al presidente del Consell de Menorca, los intereses de la isla no los representa nadie y lo tiene que hacer el Partido Socialista, por eso hay que tomar partido y trabajar intensamente», ha reivindicado la dirigente socialista.

Cuando se acerca el ecuador de la legislatura, la secretaria general del PSIB ha alertado que «se está en un antes y un después», porque se acaban de aprobar dos decretos leyes «que ponen en peligro el modelo de Menorca», en referencia al decreto ley de saturación turística y al del «pelotazo de Palma» que se extenderá al resto de islas. «Son dos decretos leyes que implican un despropósito urbanístico enorme, que defienden los intereses de promotores y que implican un modelo territorial diferente».

Por eso, Armengol ha advertido que «Menorca no está en venta, Baleares no está en venta, y por eso no es posible seguir creciendo en vivienda libre que vienen a comprar desde fuera y que hace que el precio de la vivienda continúe aumentando de forma inasumible para los ciudadanos de las islas».

Ante esto, la secretaria general del PSIB ha exigido una vez más la aplicación en las islas de la ley estatal de vivienda, que «en Cataluña está demostrando que baja los precios del alquiler un seis por ciento». «No la quieren aplicar porque no les interesa que los trabajadores de estas islas puedan acceder a una vivienda», ha denunciado.

Ahora que se está negociando el nuevo convenio de hostelería, Armengol también se ha preguntado «dónde está el Govern», recordando que durante su gobierno «los salarios de este sector aumentaron un 25%, porque el Ejecutivo intercedía y hacía acuerdos tripartitos».

Además, la dirigente socialista ha hecho referencia a la Diada per la Llengua organizada por la Obra Cultural Balear (OCB), poniendo de manifiesto que «hay un retroceso enorme con cuestiones identitarias para enfrentar ciudadanos con ciudadanos», cuando en su opinión «se trata de defender aquello que nos hace ser cómo somos».

Por ello, Armengol ha manifestado que «aquí están los socialistas de Menorca, para defender la tierra, la gente, el paisaje, la cultura y la identidad, y si se hacemos así, se ganará en 2027».

Finalmente, la secretaria general ha tenido palabras de agradecimiento para Susana Mora y su equipo, quien «ha dejado el socialismo menorquín a una altura muy alta», así como también para el nuevo secretario general, Pepe Mercadal, y la Ejecutiva que lo acompañará.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reivindicado el «orgullo» de ser socialistas, porque son «los herederos de los primeros indignados de este país, de aquellos trabajadores que pararon las fábricas para conquistar derechos que no tenían, de aquellos agricultores que reclamaron la tierra que trabajaban, y de las primeras mujeres que salieron a la calle para luchar por la igualdad, una gente que se organizó y fundó el Partido Socialista ahora hace 146 años».

Precisamente, este «orgullo» socialista «es el que en 2027 permitirá recuperar gobiernos y hacer la revolución desde los boletines oficiales».

López ha cargado asimismo contra los que quieren derogar la ley de memoria «que permite recuperar los restos de aquellas víctimas del franquismo que todavía hay en las cunetas y descampados del país, para que sus familias los puedan honorar», por lo que ha pedido «no permitir que nadie derogue las leyes que permitan recuperar y honorar a los seres queridos».

Por otro lado, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados ha definido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como «el señor del no», frente a un Gobierno de España «que hace propuestas y define la realidad que se tiene que atender, con una capacidad de respuesta enorme frente a las crisis, mientras el PP solo defiende los intereses de unos pocos».

En cuanto a «la amenaza de la ultraderecha», ha defendido «la necesidad de hacer del »no pasarán« una promesa colectiva», porque «hay una internacional de ultraderecha que añora las dictaduras, que nos dice que Franco era un buen hombre, y tenemos la obligación de impedirlo».

Finalmente, López ha destacado «la capacidad» del nuevo secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, «de defender los intereses de los menorquines desde el Congreso», así como ha trasladado a Francina Armengol «el orgullo de lo que hace y de lo que representa».