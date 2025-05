Iago Negueruela: «Estamos preparados para volver a gobernar y sabemos cómo hacerlo»

Nuevo secretario general del PSIB en Palma, (fue proclamado sin necesidad de primarias pues no se presentó otra candidatura), presentará su ejecutiva en el congreso del próximo día 17. Continuará como portavoz parlamentario. Iago Negueruela (Santiago de Compostela, 1980) ha dado la réplica al conseller de Turisme durante el debate que aprobó el plan de medidas turísticas que el PP había pactado con Vox. Fue el conseller de Model Econòmic, con competencias en turismo y trabajo, en el último Govern de Francina Armengol.

¿Por qué Palma?

Si estás en política, tienes que marcarte retos. Palma es la ciudad donde vivo y me apetecía trabajar en el ámbito municipal, volver a pisar las calles. Creo que puedo aportar un proyecto diferente para transformar e modelo de ciudad que ahora representan PP y Vox con la experiencia que me puede aportar el trabajo de mis compañeros del partido. El reto es enorme.

Podría haberme respondido «porque quiero ser alcalde».

Ahora estamos en fase de congresos y todos somos muy respetuosos con los tiempos. Hemos renovado la ejecutiva del PSIB, la ejecutiva del partido en Mallorca, ahora toca la de Palma y centrarnos en ganar las elecciones. Lo importante es recuperar Palma para los socialistas, ese es mi objetivo y a eso nos vamos a dedicar todos y todas. Ya veremos, cuando llegue el momento, quién decide el partido que se tiene que encabezar la lista.

¿No debería saber el electorado qué caras van a liderar el proyecto? ¿No es eso importante?

Quedan dos años. Y sí, son importante las caras, pero ahora mismo estamos en la fase de construir desde una ejecutiva un proyecto para liderar Palma. Y eso es importante, un proceso coordinado desde todos las estructuras del partido.

Al final se habrán renovado todas las secretarías generales salvo la del PSIB. Ahí sigue Francina Armengol.

Todos tenemos muy claro que Francina Armengol es el activo más importante del nuestro partido, que ha gobernado durante ocho años y que ahora es la presidenta del Congreso. Su liderazgo es clarísimo. Creo que hay pocos referentes políticos tan importantes, no sólo en Balears, también en España. Y el hecho de que sea la secretaria general nos hace más que impulsar que recuperemos el Govern.

Esta semana ha dicho Armengol en Madrid que todo está abierto y que no descarta volver a encabezar la candidatura al Govern.

Y no creo que haya sorprendido a nadie. Lo que ha dicho allí [en un desayuno con periodistas en el Ateneo de Madrid ] es algo que aquí ha comentado más veces. Pero vamos a respetar los tiempos y los momentos, eso es lo mismo que yo le estoy diciendo. Ahora es el momento de hacer las ejecutivas para ganar, y no estamos en fase de elegir candidaturas, sino de prepararnos para ganar en 2027. Nos quedan dos años para las elecciones, puede parecer mucho tiempo pero con los tiempos en política nunca se sabe. En lo que estamos es en dedicarnos estos dos años a prepararnos para revertir los retrocesos que estamos viviendo en la política autonómica, insular y local.

¿Es compatible ser el líder del partido en Palma y portavoz parlamentario?, ¿no tendrá que dejar la portavocía?

Por el momento es compatible y además da un espacio importante a Palma. Creo que es un tema que tendrá que ir decidiendo el partido en función de los momentos. Ahora mismo, por supuesto, seguiré ejerciendo de portavoz y luego iremos viéndolo conforme se aproximen las elecciones. Creo que hago un trabajo de oposición importantes y no está en mi mente dejarlo.

Esta semana se ha aprobado un paquete de medidas turísticas. Oyéndole a usted no aporta nada, oyendo al PP es un avance. ¿Aumentan plazas turísticas o disminuyen? Me cuesta entenderlo. Y explicarlo.

Le cuesta entenderlo porque [la presidenta] Marga Prohens tiene dos discursos diferentes. Dice una cosa y luego la contraria. En octubre, dijo que su primera medida para hacer frente a la saturación turística era incrementar el impuesto turismo sostenible en los meses de verano. Y que era momento y que habría más medidas valientes que se llevarían a la mesa de sostenibilidad. La prensa el día siguiente dijo que Prohens había cogido las banderas de la izquierda y muchos opinadores lo elogiaron. Pero nada, nada de eso se refleja en el decreto. Pudo haber pactado las propuestas por la izquierda, pudo avanzar en esa posición, pero no.

¿Y qué se ha aprobado?

Lo contrario de lo que anunció y que muchos elogiaron. Se ha aprobado lo que Vox ha querido. Lo explicó bien, citando artículos y textos del decreto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que también dijo que había habido contactos para ver si se subía el ITS, incluso se pactaron en las mociones de la comunidad determinados apartados. Pero todo quedó en nada.

Más allá del ITS, está la bolsa de intercambio de plazas turísticas y el final de la moratoria. Todo eso viene de normas suyas.

Eso de la bolsa de plazas hay que explicarlo bien porque es una de las claves. No es el mismo escenario el que nosotros preveíamos para el final de la moratoria que el que viene ahora. Antes había una bolsa, ahora dos; antes se amortizaban plazas, ahora no; antes íbamos a dos por uno y ahora al uno por uno.

¿Por qué dicen que con la izquierda hubieran decrecido las plazas y ahora no?

Los pisos se vinculaban a la vivienda. Las plazas de alquiler se perdían. Tenían que eliminarse y se eliminaban. ¿Qué hace el PP ahora? No se eliminan y las puede comprar. Y ahí es donde entran en juego los fondos de inversión, los fondos buitre, que están viendo aquí una oportunidad de negocio y especulación. Si a una casa vacacional le metes además la especulación, ya está. Esta ley solo la apoya la patronal del alquiler turístico.

Y no gusta a los hoteleros. ¿El PSIB fue el partido de los hoteleros con usted de conseller?No. Lo que el PSIB defiende son los intereses de la mayoría social y de los trabajadores y trabajadoras. Creo que decir que nosotros somos el partido de los hoteleros cuando hemos estado defendiendo siempre las subidas salariales, las mejoras de condiciones de trabajo, las inversiones no se corresponde con la realidad. Y defendimos, claro, los intereses de los trabajadores de hostelería. Tuvimos muchísimas discusiones con las federación hotelera pero fuimos capaces de llegar a acuerdos. Eso es lo que no entiende Prohens.

¿Ya sabe el PSIB por qué no gobierna?

Bajamos en porcentaje y perdimos un escaño en las autonómicas, donde se desplomó el espacio a nuestra izquierda, luego vinieron las generales y la izquierda se recuperó ante lo que podía venir, la mayoría Vox-PP.

Al PSIB no le bastarían 3 escaños más para gobernar. Necesitan a la izquierda, que parece dividida. ¿Aspiran a ocupar su espacio?

El espacio de la izquierda existe y hay que consolidarlo. Hay que apostar por estrategias de unidad y de acuerdo. El PSIB nunca ha renunciado al el espacio de la izquierda y ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos. Estamos preparados para volver a gobernar y sabemos cómo hacerlo.