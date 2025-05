Extranjeros sin derecho al descuento de residente se benefician de forma ilegal de la bonificación para viajar, según denuncia la asociación de agencias de viajes Aviba. El presidente de la citada entidad, Pedro Fiol, explica que en muchos casos es por desconomiento de los empadronados, ya que los sistemas on line no distinguen entre los temporales y los de larga duración; mientras que, en otras ocasiones, son «son víctimas de la desinformación de los funcionarios que los expiden».

El presidente de Aviba señala que esta situación se viene produciendo desde hace años, motivo por el que han tenido varias reuniones con la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). En este punto, señala que «se ha mejorado algo», aunque lamenta que no se han podido corregir totalmente estas irregularidades.

A su modo de ver es muy importante solventar esto, ya que «es ilegal y supone un fraude a las arcas públicas por el uso fraudulento del actual descuento de residente». Además, resalta que supone importantes perjuicios para las agencias de viajes y las aerolíneas. Por una parte, explica que «emitir un billete con descuento de residente balear para un pasajero que no goza del mismo, supone un conflicto o choque directo entre los agentes de viajes y la persona que exige dicha bonificación por tener en su poder un certificado que acredita a ello. El agente debe negarse a aplicarla para no ser sancionado por las compañías aéreas por mala praxis».

Por otra, subraya «el agujero económico que deja a las aerolíneas el hecho de permitir un embarque a personas que no tiene dicho descuento, por lo que son estas mismas las que deben asumir el importe restante de la tarifa; además, de arriesgarse a perder parte de la bonificación de toda una remesa de billetes. Este último caso, suele suceder cuando en el momento del embarque, por un tema de falta de tiempo, no consiguen supervisar los datos que contienen el NIE».

Preguntado por cuáles son los ciudadanos que cometen estas prácticas irregulares, el representante de las agencias de viajes en las Islas responde que, principalmente, se trata de latinoamericanos que viven aquí. No obstante, incide en la necesidad de no criminarlizarlos, puesto que en la gran mayoría de las casos es por desconicimiento, de los propios extranjeros o de los funcionarios que expiden el certificado. En este sentido, explica que «confunden el hecho de estar empadronados, con el derecho a viajar con descuento». «Ahí es donde nace la confusión. Tener descuento de residente balear no es lo mismo que estar empadronado y ser residente en nuestras Islas. Una cosa es gozar del descuento para viajar, y la otra es ser ciudadano de nuestros municipios».

¿Quiénes tienen derecho al descuento de residente?

El presidente de Aviba precisa que tienen derecho al 75 % del descuento de residente los españoles y comunitarios empadronados en las Islas, así como a los extranjeros extracomunitarios que lo hacen de forma permanente o son de larga duración. En este punto, aclara que «los comunitarios con un NIE temporal no tienen por ley derecho al certificado de residente y, en consecuencia, tampoco al derecho de beneficiarse de la bonificación para desplazamientos a la Península o interislas en avión o en barco».

Fiol reclama a los ayuntamientos del Archipiélago balear que recuerden a los funcionarios que se encargan de expedir los certificados de los viajeros que no se pueden conceder a los ciudadanos con un NIE temporal. Además, reclama la participación de las compañías aéreas, a las que recuerda que no tan solo verifiquen que se lleva el certificado, sino que en el NIE sea susceptible a descuento.

En su opinión, «si se endureciesen los controles, denegando el embarque a los pasajeros que tienen una bonificación que no les corresponde conseguiríamos disuadir a los 'confundidos' infractores». Sin embargo, admite que «en los embarques el tiempo apremia y muchas veces estos pasajeros no pasan por los mostradores de facturación para ir directamente a las puertas de embarque del avión, donde el tiempo hay aún más prisas y muchos consiguen disuadir los controles. Por todo ello, lo mejor sería y ya se están dando pasos importantes, que las tarjetas de embarque no se puedan expedir si el sistema SARA no verifica a los pasajeros. De este modo, deberán acudir a los mostradores de facturación sí o sí».

Ampliar el descuento a todos los residentes

Teniendo en cuenta todo esto, el presidente de Aviba reclama que todos los empadronados en las Islas se pueden beneficiar de la bonificación para viajes. «Quizás sea el momento de hacer extensivo el descuento de residente a los extracomunitarios con permiso de residencia temporal. Trabajan y contribuyen aquí. Deberían tener los mismos derechos que todos. Sin la posibilidad de este descuento, muchos viven como en una ratonera, sin apenas salir de nuestras Islas por el elevado coste que ello conlleva», concluye.