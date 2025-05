Cerca de un centenar de personas se concentran en Palma para decir no a la guerra

Cerca de un centenar de personas se han concentrado la tarde de este viernes frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma, para decir no a la guerra y a la carrera armamentística.

La movilización, convocada por la plataforma Mallorca per la Pau, ha reunido a representantes políticos como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal.

Los asistentes, además de pancartas con mensajes en contra de la guerra y de las políticas de rearme, han portado varias banderas palestinas y han cantado consignas como «No es una guerra, es un genocidio» o «Palestina libre».

También han hecho referencia a la llegada este mismo viernes de 11 barcos de la OTAN al puerto de Maó, según han denunciado desde Unidas Podemos, y han coreado el «Bases fuera, OTAN no».

La idea, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación el coordinador de Mallorca per la Pau Salvador Martínez, era «visibilizar el rechazo que sentimos ante el incremento belicista y armamentístico del Gobierno y de Europa».

Su oposición, ha subrayado, va más allá de la posibilidad de que el incremento del gasto militar no suponga recortes en los servicios sociales. «Aunque no repercuta en la ciudadanía, no queremos que se gaste un euro en armamento», ha reclamado.

Representación política

Vidal, por su parte, ha defendido que el pueblo de Baleares «siempre ha sido solidario y de cultura de paz» y ha rechazado que el puerto de Maó «sea empleado por la OTAN».

«Si el Gobierno quiere debatir la seguridad, seguridad es invertir en vivienda, que la gente tenga seguridad al trabajar en condiciones dignas, que tenga seguridad ante el cambio climático. Eso es seguridad y no comprar más armas, que a lo único que va a llevarnos es al conflicto», ha apuntado el ecosoberanista.

La regidora en el Ayuntamiento de Palma de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha centrado la motivación de la concentración en la necesidad de pedir al Gobierno que detenga una política de rearme que, a su juicio, hará que se caigan las inversiones en aspectos como la sanidad, la educación o la vivienda.

La política morada, que ha estado acompañada por Belarra, ha puesto de relieve que el incremento del gasto en Defensa anunciado por el Ejecutivo es superior al presupuesto anual de Baleares.

«Creo que hoy, en el Día de Europa, era importante una reivindicación de la Europa de la paz y una denuncia de la Europa de la Guerra», ha concluido.

Choque con la policía

Antes de comenzar la concentración propiamente dicha, los organizadores han tenido un leve enfrentamiento con los agentes de la Policía Nacional que supervisaban la movilización.

Mientras los manifestantes pretendían situarse justo en frente de la Delegación del Gobierno —para lo que han asegurado que tenían autorización—, los policías les han instado a situarse en la acera de enfrente.

Finalmente han cedido y la concentración se ha seguido desarrollando tal y como había comenzado, ocupando parte de la zona destinada al tráfico de vehículos.

«Ha habido cierta tensión porque no hay flexibilidad. Pienso que venían con una predisposición de confrontar. No ha pasado nada, pero ha habido un poco de tensión», ha valorado Martínez.