«Más de la mitad de su vida la ha pasado aquí, es un papa peruano»

María Alcázar es una religiosa trinitaria, una orden surgida en Felanitx, que vive en Perú desde hace 44 años. En sus proyectos de desarrollo en el país, cuenta con la colaboración de la entidad mallorquina Amics de la Infància. Alcázar explica que «no he conocido personalmente al nuevo papa, pero Chiclayo, donde era obispo, es una diócesis vecina y he participado en algunas de las eucaristías que ofició».

Para Alcázar, «que el papa tenga la nacionalidad y haya pasado 40 años en Perú, más de la mitad de su vida, hace que hayamos recibido la noticia de su elección con sorpresa, emoción y alegría, y para nosotros está muy claro: es un papa peruano».

Como anécdota, la religiosa cuenta que se enteró de la noticia antes de tomar un avión precisamente entre Lima y Chiclayo: «Al llegar a esta ciudad, la azafata nos dijo a los pasajeros: ‘Bienvenidos a la tierra del papa’».

Otro momento emocionante para Alcázar fue cuando el papa saludó especialmente a Chiclayo desde el balcón de la Basílica de San Pedro y añade que «aunque no le he tratado personalmente, tengo testimonios de su trayectoria que destacan que es una persona muy sencilla y cercana a la gente. Estoy segura de que va a seguir la línea del papa Francisco, tal como muchos pedíamos. Hablar de estar con los pobres es una cosa, pero el día a día de esta labor es muy complicada. Cuando Francisco le hizo cardenal es porque le consideraba una persona en la que se puede confiar. Estoy convencida de que continuará las reformas que Francisco no pudo completar, buscando la unidad de la Iglesia, apelando a la diálogo y la concordia, y con fidelidad al Evangelio».