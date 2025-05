El Govern anuncia pocos cambios en los nuevos presupuestos, que siguen negociando con Vox: «El núcleo se mantiene»

El proyecto de presupuestos autonómicos que salga del acuerdo que puedan alcanzar PP y Vox, que siguen negociando unas nuevas cuentas, será muy similar al que se presentó el pasado mes de noviembre y que fue finalmente tumbado.

«Los nuevos presupuestos no tendrán cambios significativos en las partidas presupuestaria, recuerden que el techo de gasto no ha cambiado. No serán unos presupuestos clavados, algún cambio habrá, pero el núcleo duro se mantendrá», ha afirmado Costa a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

El portavoz ha insistido en la discreción con la que los que en su día fueron socios de investidura están llevando las negociaciones.

El conseller de Educació, Antoni Vera, que ha comparecido junto a Costa después de que el Consell de Govern haya tratado varios acuerdos de su departamento, se ha mostrado tranquilo ante la posibilidad de que su área vuelva a estar en el centro de las negociaciones. «No soy yo el que negocia. Tenemos nuestras líneas marcadas y no se puede decir que el Govern no haya intentando alcanzar consensos», ha afirmado.

Internalización de IB3

Por otra parte, el portavoz se ha referido al informe de la Sindicatura de Cuentas que ha constatado deficiencias en el proceso de internalización de IB3 y ha explicado que el propio ente y la dirección general de Función Pública lo están estudiando.

Antoni Costa se ha mostrado prudente, aunque ha reconocido que, todavía a la espera de las conclusiones, lo más probable es que el proceso siga su curso. «No les puedo decir ahora mismo si se va a producir alguna consecuencia en este sentido. Seguramente no», ha admitido.

Financiación y deuda

El también conseller de Economia ha reiterado la posibilidad de que Baleares salga a los mercados a financiarse si encuentra intereses por debajo de los que ofrece el FLA, la vía habitual de financiación.

Costa ha explicado que esta posibilidad está todavía estudiándose desde el punto de vista técnico, después de que la CAIB haya logrado reducir la deuda en dos años en 555 millones, lo que supone mejorar en calificación de riesgo. «Si nos podemos ahorrar intereses, lo haremos. Si el diferencial es suficiente, sin duda saldremos a los mercados», ha concluido.