Hasta 34 llamadas para pedir un taxi adaptado que nunca llegó

Este miércoles, la madre de T.B. tenía una cita médica en la Cruz Roja a las 15.00 horas. Fue hasta allí en ambulancia, pero a la hora de volver a su residencia se encontró con qué no tenía cómo hacerlo. Tiene 87 años y una discapacidad del 100 %, va en silla de ruedas, por lo que para trasladarse necesita una ambulancia programada o un taxi adaptado. «La ambulancia se presentó en la Bonanova [reside allí] a las 15.00 horas», explica su hija. Llegó tarde, pero en la Cruz Roja la atendieron «sin ningún problema» igualmente. «El problema vino cuando tenía que volver a la residencia», apunta T.B.

Cuando salió de su consulta, que fue rápida, otra hija, que la acompañaba en ese momento, llamó al teléfono del servicio de taxis adaptados, al 971 70 35 29; un recurso que gestiona el Ajuntament de Palma para usuarios con movilidad reducida. «Llamó 34 veces a lo largo de la tarde, de las cuales le atendieron el teléfono dos veces», critica. «La primera vez que le contestaron el teléfono, le dijeron que el taxi llegaría en diez minutos». Ningún taxi apareció después de ese tiempo a recogerlas. «Al cabo de una hora, mi hermana volvió a llamar pero nadie le cogía el teléfono». Cuando finalmente le respondieron, ella preguntó si iba a ir alguien a por ellas: «Le dijeron que iban a mirar si podía ir algún compañero, pero que estaban colapsados y al final no llegó el taxi», dice enfadada.

En coche particular

«Tuve que ir yo, con mi coche particular, llamé a mi sobrina que trabaja en ambulancias y sabe cómo manejar mejor a las personas con discapacidad y nos ayudó a subirla al coche como pudo», recuerda. «Me la tuve que llevar toda meada, porque habían pasado muchas horas y desde las 13.00 horas a las 17.30 horas que la recogí, no pudo aguantarse las ganas. Tampoco había podido comer», subraya.

«Esto no es la primera vez que sucede, otras veces que hemos tenido que ir a consulta, nos ha costado la vida encontrar un taxi adaptado para que viniera a buscarla». T.B. y su familia optaron por empezar a utilizar este servicio, porque cuando pedían una ambulancia programada la situación era peor. Ya han utilizado este recurso tres veces, desde que la ambulancia la dejó «tirada» siete horas y media otro día que tenía que acudir al Hospital de San Juan de Dios.

En otra ocasión, «mi hermano la acercó al centro porque pensó que sería más fácil que llegara un taxi adaptado hasta allí. Estuvimos todos llamando desde diferentes números de teléfono al servicio y conseguimos que llegara un taxi al cabo de media hora», señala. «Esta es la tónica cada vez que lo usamos. El problema es con los taxis adaptados, porque, en el centro, los normales llegan en cinco minutos».

Por su parte, el Ajuntament de Palma indica que desde el área de Mobilitat se ejecutan «constantemente» controles sobre la emisora de radio y que para que el servicio sea «más completo y controlado» se está licitando una emisora digital orientada a acelerar las peticiones y la transparencia.