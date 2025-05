Traer basura de Ibiza a Mallorca supondrá que circulen tres camiones diarios hasta Son Reus

La importación a Mallorca de residuos producidos en Ibiza y Formentera implicará que al año circulen 1.250 camiones entre el Port de Palma y la planta incineradora de Son Reus, lo que equivale a solo tres vehículos diarios. Estas son las estimaciones oficiales que se han hecho desde el Consell de Mallorca, y que se alejan mucho de los 22.000 camiones anuales que calculó Més el lunes, cuando se presentó esta solución para el vertedero de Ca na Putxa, que está llegando a su límite.

Para entender qué representan los tres camiones diarios sobre el cómputo total, este pasado martes, por ejemplo, entraron a Son Reus 667, mientras que a lo largo de un año lo hacen unos 220.000, según datos de la institución insular.

Los camiones llevarán la carga sellada para evitar olores y fugas y llegarán en un barco exclusivo para este cometido. Lo harán de lunes a viernes muy pronto por la mañana para reducir molestias en las carreteras de la Isla. Algo común por lo que se refiere al transporte de mercancías. El cálculo mencionado se basa en que durante el primer año de esta prueba piloto se traerían 30.000 toneladas de basura producida en las Pitiüses. De media, cada camión transportaría 24 toneladas.

Por otra parte, si pasado el periodo de prueba del plan piloto se llegan a importar las 80.000 toneladas que cada año se vierten en Ca na Putxa, esto supondrá que al año circulen hasta Son Reus 3.350 camiones, menos de diez diarios. Esto supone un 1,5 % de los que actualmente llegan a Tirme, según datos del Consell.

Reducción de la tarifa

Como los consells de Ibiza y Formentera ahora también usarán las instalaciones de Tirme en Son Reus, el Govern anunció que compensará con 50 millones plurianuales al Consell de Mallorca. Esta partida se irá usando para subvencionar la tarifa de residuos que pagan los ayuntamientos por cada tonelada que generan. En total, se rebajará un 10 %. Esto también se podrá aplicar porque el Consell d’Eivissa también pagará esta tasa; de hecho, la fórmula que se usa para calcular la tarifa beneficia que la incineradora queme más residuos porque eso genera más energía en la planta eléctrica de Tirme.

La rebaja del 10 % es una medida prometida por el PP y Vox en campaña electoral que no se podría aplicar si no era importando residuos, aunque cuando llegaron al gobierno esta idea no era algo que estuviera sobre la mesa.