«Baleares tiene riesgo de burbuja por las economías familiares»

Este sábado, en la última jornada de Inmosapiens, diseccionará el sector balear y lanzará sus previsiones para este año. Luis Fabra, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, director de los Estudios de Mercado Inmobiliarios y de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de Zaragoza, vaticina una reducción de los precios. Pero no este año.

¿Qué diagnóstico puede hacer del sector inmobiliario en Balears hasta ahora?

—Ha habido un menor grado de actividad respecto a años de subida como 2022, en el que se registraron 18.000 compraventas. Había bajos tipos de interés, ahorro por la COVID, la percepción de que había que cambiar de vivienda. Por eso la actividad fue tan bien. Tras la subida de los tipos de interés, en 2024 casi llegamos a las 15.000 operaciones en las Islas. Son buenos datos pero no llegan a los de 2021 y 2022. Se ha frenado porque los precios son muy elevados.

¿La vivienda ya es cara incluso para los extranjeros?

—La demanda extranjera supone el 30 por ciento de las compraventas y de éstas, los alemanes compran la mitad. Se superan los 3.500 euros el metro cuadrado y el ticket medio es de 450.000. Balears encabeza el precio del metro cuadrado en España. Sin embargo, los salarios de los residentes son similares a los del resto de España.

¿Se ha expulsado a los baleares de la vivienda?

—Es imposible acceder a ella. En compraventa, la media de la cuota hipotecaria en las Islas es de 1.200 euros. El alquiler es aún más alto, con una media de 17 euros el metro cuadrado, es decir, por un piso de 100 metros cuadrados hay que pagar 1.700 euros. Es inviable esta situación, que se traslada al alquiler de habitaciones.

¿Hay riesgo de burbuja inmobiliaria?

—Balears tiene un riesgo de burbuja por el comportamiento inestable de las economías de las familias. Los factores sociodemográficos influyen: en unos años la población balear ha crecido un 50 por ciento, en su mayor parte extranjera. El mercado percibe unas expectativas que no son sostenibles. En España ya están en los datos máximos de 2007, pero aquí es imposible subir más allá de los precios de 2023. Y, sin embargo, hay una expectativa de subida de precios. Esas expectativas son superiores a la lógica. La gente compra porque cree que la situación irá a peor. Se adelanta la demanda futura, pero bajarán las ventas. No es una buena noticia que los precios sean tan elevados. Habrá una moderación de los precios, pero no en 2025.